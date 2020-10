Edison Flores y Gianluca Lapadula. | Fuente: EFE

Gianluca Lapadula, goleador del Benevento de la Serie A, inició los trámites para la obtención de su DNI en el consulado peruano en Italia, confirmó este lunes el canciller Mario López Chávarri en entrevista con RPP Noticias.

Sobre una posible convocatoria de Lapadula a la Selección Peruana, Edison Flores señaló que las puertas de la bicolor están abiertas "para todos". “Siendo realista no me he puesto a pensar mucho sobre ello. Sé que se está hablando mucho en Perú sobre esta posibilidad (Lapadula) y obviamente la selección está abierta para todos, para todos los que estén en un buen nivel, para todos los que quieran sumarse a la selección y los quieran se les dará la oportunidad para demostrar lo que tiene de fútbol”, señaló.



El volante del DC United indicó que en caso convoquen a Gianluca Lapadula y a Santiago Ormeño (Puebla), facilitará su adaptación al grupo de la bicolor. "Si llega a estar él (Lapadula) o el chico Ormeño o algunos otros más que puedan ir sumando, van a ser bienvenidos y nosotros vamos a facilitar como lo hicieron conmigo que me trataron con mucha confianza para que yo pueda demostrar lo que podía hacer con selección”, agregó a Movistar Deportes.



Yoshimar Yotún también dijo días atrás que Lapadula sería "bienvenido" y que debe tener la actitud para defender la casaquilla nacional.

Lapadula, que nació hace 30 años en Turín y de madre peruana, lleva dos goles con el Benevento en la liga italiana temporada 2020-2021.