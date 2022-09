Sebastien Pineau milita en Alianza Lima. | Fuente: Instagram Sebastien Pineau

Gustavo Roverano, entrenador de la Selección Peruana Sub 20, no ocultó su incomodidad por el caso de Sebastien Pineau, quien cambió de opinión y en las últimas semanas aceptó la convocatoria de la Selección de Chile.

"En el caso de Sebastien Pineau, en el primer microciclo en marzo en Chincha, hablé bien claro con Sebastien porque él tenía que decidirse. No podía estar yendo a un lado y para el otro. No lo iba a presionar", señaló Roverano en relación a Pineau, quien jugaría por la 'Roja' en el Sudamericano Sub 20 en 2023.

"Una lástima lo de Sebastian Sebastien Pineau, pero tampoco lo voy a descartar. Tampoco voy a entrar en un tema de rencor, que me dice una cosa y luego hace otra, y voy descartar futbolistas...", agregó en entrevista con RPP.

"Uno no está en este puesto para llevarse por calenturas de momento o situaciones, sabemos que son chicos jóvenes. Hay mucha gente que influencia en la decisión de estos chicos, como los empresarios y padres. No siempre son buenos consejos", argumentó Roverano que dice que en cierta medida entiende al futbolista de Alianza Lima.





Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Roverano no le prometió nada a Pineau

Gustavo Roverano aseguró que Pineau le reveló que en Chile le "prometieron ciertas cosas" para que acepte la convocatoria, a diferencia a Perú, que se lo tenía que ganar "día a día".

"Él tenía que jugar donde el quiera jugar, con nosotros o con Chile. Le dije yo no te puedo prometer absolutamente nada, ninguno entrenador te puede prometer nada. Yo no te puedo prometer algo que no sé si te la puedo cumplir, esto te lo vas ganando en el día a día".

"Yo no lo puedo prometer nada a nadie, no es que Sebastien me haya pedido que yo le prometa algo, nunca me pidió nada. Yo solo le digo que si él quiere jugar con nosotros está en la radio nuestro, que está en nuestro universos de futbolistas que estamos mirando, que nos complace poder tenerlo, pero después la citación de quedar en una lista final o de jugar de titular en nuestra selección, eso va depender del futbolista", señaló Roverano que contó una conversación con el actual jugador de la Sub 20 chilena.

"Hoy estás en el radio nuestro nos interesa tenerte y él me dijo que sí, que sí que se había decidido jugar con nosotros y bueno en esta última citación nos sorprendió porque nosotros cuando jugamos contra Chile, yo lo cité a Sebastien y él dijo que no lo citara, que quería esperar porque estaba esperando, lo cual decidió no venir y jugar por Chile", puntualizó.

Roverano, finalmente, señaló que sí quería contar con Pineau y que no le cierra las puertas en el futuro, aunque admitió que le gustaba más otros futbolistas en su posición. "Incluso él me dijo que sí quería estar con nosotros y que tenía familia aquí y se había criado aquí. Y que tenía más afecto con el Perú pero en última citacion decidió jugar por Chile".