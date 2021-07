Selección Peruana

Thiago Silva | Fuente: AFP

El último lunes Brasil venció por 1-0 a Perú y clasificó a la final de la Copa América 2021 en un partido que dejó más de una polémica. Entre ellas, la más grande, estuvo protagonizada por Thiago Silva, futbolista brasilero.

Como se recuerda, Sergio Peña decidió rematar de larga distancia alrededor del minuto 22 cuando el marcador aún estaba sin goles. Sin embargo, la pelota impactó en el brazo de Silva y salió de la cancha, lo que, al estar dentro del área, hubiera sido considerado penal.

Por su parte, Javier Castrilli, ex árbitro internacional argentino y de reconocida trayectoria, conversó con RPP Noticias sobre esta jugada y precisó: "En esa jugada puntualmente no se resiste el menor análisis. Una cosa es la responsabilidad de Roberto Tobar y otra es la del VAR. Yo eximo a Tobar porque sanciona saque de arco, o sea él no vio el brazo de Silva. La responsabilidad total al VAR", indicó en Fútbol Como Cancha.

Asimismo, fue consultado sobre el posible favoritismo que puede generar el 'Scratch': "La jugada de Silva se presta a la suspicacia e interpretación de cada uno. Hay que actuar por prudencia porque está de por medio la honestidad de las personas".

En la misma línea, consideró que Tobar parece no haber visto con claridad la jugada de Silva, pero que el error recae en la falta de análisis del VAR: "El árbitro VAR se puede equivocar, pero lo que llama la atención es que en la operatoria del VAR no se detuvieron a ver las imágenes con cuadro detenido. Eso es lo que llama la atención".

El VAR en Sudamérica:

Javier Castrilli concluyó que la herramienta de videoarbitraje no está siendo bien utilizada de este lado del continente: "Me da la impresión de que el VAR en Sudamérica no da la respuesta que debería. Es evidente que algo está fallando, no solo en la Libertadores o Copa América, sino en las Eliminatorias y compromete los intereses de los países, nada menos".









