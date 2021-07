Conmebol reveló audio del VAR por empujón de Aldo Corzo a Richarlison | Fuente: EFE | Fotógrafo: ANTONIO LACERDA

La clasificación al partido por el título estaba en juego, por lo que la semifinal de la Copa América 2021 entre Perú y Brasil no estuvo ajeno a situaciones polémicas.

Uno de los más llamativos fue la jugada de Thiago Silva en el primer tiempo. Interceptó con el brazo izquierdo, estando dentro del área, un remate de Sergio Peña. El árbitro chileno Roberto Tobar no advirtió la jugada y el VAR revisó, pero no llamó al principal ver las imágenes. El análisis, no obstante, fue con imágenes que daban el sentido opuesto a la zona donde impactó la pelota.

Pero otra acción que también genero polémica ocurrió en el área de la Selección Peruana. Sobre los 71’, Neymar filtró un pase para Richarlison, quien tras contactar con la pelota chocó con Aldo Corzo y cayó, pidiendo penal junto a algunos de sus compañeros.

Roberto Tobar hizo un gesto de que Aldo Corzo y Richarlison impactaron de manera natural. Ante ello, Conmebol reveló este martes los audios y videos que observó el VAR.





Aldo Corzo vs. Richarlison: el audio del VAR

VAR: Posible falta.

Árbitro: Jugada. Contacto normal. Contacto normal allá.

VAR: Perfecto, limpio.

VAR: Existe el contacto. El jugador (Richarlison) siente el contacto y se deja caer.

VAR: Todo limpio Roberto (Tobar). Seguimos.

Para la semifinal de Copa América entre Perú y Brasil, Roberto Tobar de Chile fue el árbitro designado por la Conmebol. Además, la entidad asignó en el VAR al paraguayo Derlis López como principal y asistido por Eber Aquino y Milciades Saldívar.





NUESTROS PODCASTS

Está comprobado que las personas que tuvieron coronavirus pueden reinfectarse tiempo después. ¿Cuánto dura la inmunidad tras el primer contagio? El Dr. Elmer Huerta nos aclara la duda.