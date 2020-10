Jefferson Farfán. | Fuente: Selección Peruana

Jefferson Farfán no podrá ser parte de la Selección Peruana por una lesión con miras a los partidos ante Chile y Argentina por la tercera y cuarta jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas.

Farfán, que es jugador libre tras desvincularse del Lokomotiv de Moscú, se resintió de la rodilla que se operó luego de los enfrentamientos ante Paraguay y Brasil. De esta manera, no formará parte de la lista de convocados de Ricardo Gareca.

RPP Noticias pudo conocer que Farfán evalúa operarse para evitar que se agrave su dolencia, que sería perjudicial en la carrera del experimentado delantero.

El director deportivo de la FPF Juan Carlos Oblitas, admitió semanas atrás que Farfán sufre un problema en la rodilla. "Jefferson tuvo un problema menor en la rodilla operada. El cartílago, (en la operación), lo sacan, lo trabajan y lo vuelven a poner. Allí hubo un problema que a mí no me compete porque no soy médico. Posiblemente, después de estos dos partidos (vs. Chile y Argentina, en noviembre), vuelva a hacerse revisar. Él lo que quería es jugar los cuatro partidos: los dos que pasaron y los que vienen", dijo.

La gran novedad de la nómina del 'Tigre' Gareca será el delantero Gianluca Lapadula de Benevento de la Serie A, que en los próximos días recibirá su DNI.

Luego de empatar ante Paraguay y perder contra Brasil, la Selección Peruana buscará su primer triunfo en las Eliminatorias cuando visite a Chile el 13 de noviembre. Luego recibirá a Argentina de Lionel Messi el día 17 en el Estadio Nacional.