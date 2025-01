Jorge Fossati, por sus resultados en la Selección Peruana: "No fueron los mejores, pero tampoco malos"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La historia de Jorge Fossati al mando de Perú no va más. El último jueves, por medio de un comunicado, se confirmó la desvinculación del director técnico charrúa de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Al mando de la Selección Peruana, Jorge Fossati solo tuvo una victoria a lo largo de nueve partidos oficiales. En relación a ello, RPP conversó con el entrenador uruguayo, quien habló en relación con los resultados negativos que se dieron en el 'equipo de todos' en los últimos meses.

"Si lo resumimos en resultados de partidos, sinceramente creo que no fueron los mejores, pero tampoco que son malos. Con dos puntos más hubiésemos estado en esa parte de la eliminatoria dentro de los parámetros lógicos que uno se ponía al principio", le dijo Fossati a Fútbol como cancha de RPP.

Únete al Club FCC y gana premios cada semana ¡Llévate PLAY STATION 5, ENTRADAS A LA NOCHE CREMA Y OTROS PARTIDOS, CAMISETAS OFICIALES, tours a los estadios, y más premios! QUIERO UNIRME AL CLUB

Jorge Fossati no va más en la selección

En otro momento de la conversación, el también exdirector técnico de Universitario de Deportes respondió sobre si es que considera que la tienda nacional aún tiene chances de llegar al Mundial 2026.

"Cuando me preguntaban por los puntos para el 2025 y estar con posibilidades, decía 'aquellos que nos permitieran estar en la pelea de verdad'. No digo que ahora no se esté. Creo que sí se está todavía. En virtud de un montón de cosas que se dieron, me parece que la colecta no es la ideal, pero no estuvimos lejos del objetivo principal", remarcó.

Más adelante, Jorge Fossati comentó respecto a algunos factores que se dieron para que la selección no alcance la cantidad de puntaje deseada en el corto plazo durante su paso.

"Por ahí no todo se puede detectar con números. En ese sentido, nos pasaron cosas que jugaron en contra, como lesiones inoportunas de jugadores importantes, temporadas que, en algunos casos, son cosas que hay que poner en el análisis", remarcó.

Los números de Jorge Fossati en la Selección Peruana

Amistosos

Victoria 2-0 vs. Nicaragua (Lima)

Victoria 4-1 vs. República Dominicana (Lima)

Empate 0-0 vs. Paraguay (Lima)

Victoria 1-0 vs. El Salvador (Pennsylvania)

Copa América 2024

Empate 0-0 vs. Chile (Texas)

Derrota 1-0 vs. Canadá (Kansas City)

Derrota 2-0 vs. Argentina (Florida)

Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026

Empate 1-1 vs. Colombia (Lima)

Derrota 1-0 vs. Ecuador (Quito)

Victoria 1-0 vs. Uruguay (Lima)

Derrota 4-0 vs. Brasil (Brasilia)

Empate 0-0 vs. Chile (Lima)

Derrota 1-0 vs. Argentina (Buenos Aires)

NUESTROS PODCAST

Impuestos y Green Card: Lo que debes saber para evitar problemas

No pagar impuestos al IRS puede costarte más que dinero: podría afectar tu residencia y tu camino a la ciudadanía. Aprende cómo proteger tu estatus migratorio en este episodio.