Jorge Fossati dice que no se arrepiente de haber dejado Universitario: "La selección es lo más grande"

Jorge Fossati firmó su desvinculación y no es más técnico de la Selección Peruana, que ocupa el último lugar de las Eliminatorias Sudamericanas. Tras oficializarse su salida, el entrenador uruguayo de 72 años habló con RPP y contestó si fue un error llegar a la bicolor tras lograr el título nacional con Universitario de Deportes en 2023.

"No. A mí dejar la 'U' me costó, fue una decisión que me costó. Estaba muy bien, mi cuerpo técnico estaba muy bien, estábamos muy a gusto en todo sentido, especialmente con los jugadores teníamos la mejor... Creo que se venía haciendo un trabajo que se veía y otro que no se ven con números", señaló al programa Fútbol como cancha de RPP.

Fossati, además, consideró que ser entrenador de una selección es el honor más grande en el mundo del deporte.

"Había mucha cosas buena y surgió la selección y yo crecí en Uruguay, donde dicen que la selección es lo más grande que hay. Lo traduzco, que no hay club más grande que la selección de un país. Y en Perú, que no es mi país, me estaba ofreciendo ese honor, ese orgullo y como dije hay que hacer agradecidos en la vida", agregó.

No se arrepiente llegar a Selección Peruana

Fossati indicó que "cuando llegué a Lima y en Perú recibimos el afecto del hincha, del aficionado. Entonces, me lo preguntas hoy y no me arrepiento, porque fue dejar algo muy querido por otra cosa que es, a mi gusto en el deporte, lo más importante", culminó.

Hay que indicar que Jorge Fossati dirigió a la bicolor en 9 partidos oficiales con un balance discreto: apenas una victoria, 3 empates y 5 derrotas.