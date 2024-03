Jorge Fossati explicó la convocatoria de José Rivera para los amistosos de Perú: "Merece esa oportunidad"

Jorge Fossati explicó por qué el delantero de Universitario José Rivera figura en la lista de 29 jugadores convocados para los amistosos internacionales que la Selección Peruana afrontará contra Nicaraguay y República Dominicana, a desarrollarse el 22 y 26 de marzo.

“Cuando dije que tenemos en el radar a muchos jugadores, te aseguro que tenemos los números de cómo entrenan en el día a día, el doble de esta lista, en cuanto a cantidad. Es verdad, influye el conocimiento que tengo de él, porque sé que no es de hace una semana; él es así todo el año y fue así todo el año pasado", señaló en conferencia de prensa.

Fossati, además, dejó en claro que sabe qué condiciones cuenta Rivera, ya que lo dirigió en la temporada pasada en la 'U'.

"Los partidos son de 90 minutos y hay que jugadores que son muy importantes desde el inicio y hay otros que pueden ser súper importantes en un segundo tiempo. Por lo tanto, también está en la lista uno que otro jugador que no está siendo titular en su equipo. No es solo José, porque conocemos su historial y no solo porque lo conocemos de Universitario. Hay otro que no son de Universitario. José merece esta oportunidad”, agregó.

Lista de convocados

Arqueros

Pedro Gallese

Renato Solís

Diego Romero

Carlos Cáceda

Defensas

Anderson Santamaría

Erick Noriega

Miguel Araujo

Aldo Corzo

Alexander Callens

Luis Abram

Carlos Ascues

Luis Advíncula

Volantes

Andy Polo

Wilder Cartagena

Martín Távara

Oliver Sonne

Miguel Trauco

Marcos López

Sergio Peña

Jesús Castillo

Piero Quispe

Delanteros

Joao Grimaldo

Franco Zanelatto

Gianluca Lapadula

Bryan Reyna

Paolo Guerrero

Edison Flores

José Rivera