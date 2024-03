Christian Cueva revela apoyó de Jorge Fossati en el proceso de su recuperación: "Es algo que no voy a olvidar"

Comunicación constante. El volante Christian Cueva, quien se encuentra en España siguiendo un tratamiento para la lesión que sufrió en una de sus rodillas, confesó que se encuentra en comunicación constante con el técnico de la Selección Peruana, Jorge Fossati.

El popular Aladino indicó que el estratega uruguayo está presente en todo momento y siente que su llegada a la Bicolor hará bien a todos.

"Yo siempre he tratado de tener esa cercanía con la selección, desde siempre, y lo bueno es que el profe nos abre esa puerta. Como él me dijo: 'están para ayudarnos a todos'. Yo le agradezco bastante con eso. Me están ayudando bastante en poderme, aún en esta situación, considerar. Es algo que no voy a olvidar", indicó en un primer momento.

"Siento que ha llegado una persona con un gran corazón y eso es lo que me transmitió desde el primer día que yo pude conversar con él. Es una persona que tiene muy clara la vida, por eso tiene la experiencia que tiene y eso nos va a hacer bien a todos, indepedientemente seamos convocados o no. Lo que te genera el lado humano que algo rescata", complementó.

🎤 Christian Cueva sobre su recuperación



"El médico Ramón es el doctor personal de (Erling) Haaland. Tratarme con un doctor de esa experiencia es una bendición"



"No depende solo del doctor, sino también de mí"



📲 Suscríbete: https://t.co/IarX6uePzW#FUTMAXLeague pic.twitter.com/yEGgf9u82S — Liga1 Play (@liga1_play) March 6, 2024

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

¿Se operará Christian Cueva?

Por otro lado, el exvolante de Alianza Lima indicó que viene seguiendo un tratamiento con uno de los mejores doctores de España y que existe la posibilidad -mínima- de no operarse.

"Tengo un mes. Estoy muy contento de haber conocido al doctor. También fue parte de la operación de Jefferson (Farfán). Estoy muy contento de poder estar por acá y con la ilusión de volver a juagr al fútbol de una manera que siempre lo he hecho. Eso es lo que más extraño, aparte de la familia", indicó en un primer instante.

Son unos factores. Te sacan sangre, la centrifugan. Yo lo conozco como plaquetas. Es doloroso. Lo hacen para ir directamente a la lesión y ayudé a la recuperación. Hay un grupo de médicos muy bueno. Me trato con el doctor personal de Haaland. Tratarme con un doctor y experiencia es una bendición.

El tratamiento, en un principio, es para evitar la opeación, pero eso va a depender de lo que el doctor me pueda decir. Las chances están ahí. Son mínimas.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis