Agustín Lozano y José Luis Chilavert. | Fuente: AFP

El exarquero de la Selección de Paraguay, José Luis Chilavert, se mostró en contra del retorno del fútbol en Sudamérica en medio de la crisis sanitaria ocasionada por el nuevo coronavirus. El 'Chila' acusó a la Conmebol y a la FIFA de solo velar por sus intereses y no preocuparse por la salud del futbolista.

"Todo el mundo quiere volver al fútbol, pero creo que es una locura que se esté pisando los protocolos sanitarios de cada país. No es fácil, las personas que conducen el fútbol en el mundo no tienen recaudación y los salarios millonarios que ganan. Obviamente necesitan la recaudación de los partidos de fútbol. Estoy hablando de FIFA y de la Conmebol que no les importa la salud del ser humano, en este caso la del jugador de fútbol", sostuvo en entrevista con Radio Capital.



"En Paraguay dicen que el torneo vuelve el 17 de julio. No lo veo fácil porque cada día hay más contagiados en Paraguay, Argentina, Brasil y también en Perú", agregó el excapitán de Vélez Sarsfield.

Hay que indicar, que Chilavert fue demandado por el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, a quiebn acusó de "corrupto" en varias ocasiones.

No todo son críticas, Chilavert elogió en su momento a Gareca: "Lo tuve compañero, un atacante de lujo siempre mantuvo un perfil bajo. Una persona excelente, trabajadora".