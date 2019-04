Juan Carlos asumió el cargo de director deportivo de la FPF en 2015. | Fuente: Prensa FPF/Twitter

Ricardo Gareca no piensa dejar la dirección técnica de la Selección Peruana. Pese a los rumores que señalaban que el 'Tigre' no iba a seguir más en el cargo al término de la Copa América, el director deportivo de la FPF, Juan Carlos Oblitas, dio a conocer que tuvo la oportunidad de hablar con el entrenador argentino y este no desea ni siquiera referirse al tema.

"Estuve con Ricardo Gareca planificando todo lo relacionado a los ensayos de cara a la Copa América 2019 y lo que viene pasando con la Sub-23. Él estaba enterado de la noticia, pero no la quiere ni comentar. Las versiones de su renuncia no tienen sustento, él viene haciendo su trabajo como siempre", dijo Juan Carlos Oblitas a Movistar Deportes.



Recordemos que el contrato que mantiene Ricardo Gareca con la Selección Peruana dura hasta el final de las Eliminatorias Qatar 2022, teniendo la opción de extenderse si es que se logra la clasificación a la cita mundialista. El vínculo fue renovado una vez que el elenco blanquirrojo finalizó su participación en el Mundial de Rusia 2018.