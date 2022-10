Juan Carlos Oblitas | Fuente: FPF

Juan Carlos Oblitas, director general de la FPF, hizo un balance de los primeros partidos de la era Juan Reynoso e indicó que ya existe un equipo base para poder afrontar los encuentros por Eliminatorias a iniciar en el mes de marzo.

"Soy poco de hablar de temas técnicos y menos de temas tácticos con respecto a las selecciones nacionales. Juan (Reynoso) está convencido, y todos nos hemos dado cuenta, que no hay mucho que cambiar, hay una base que nos va a servir para afrontar las eliminatorias y lo más importante de estos dos partidos es que ha visto esta base y la hemos visto bien comprometida", indicó Oblitas en FPF Play.

Asimismo, Oblitas agregó: "Con México no lo empezamos de la mejor manera pero terminando el primer tiempo y todo el segundo manejamos bien el partido, competimos que es lo que siempre uno quiere con la selección. El resultado no se dio pero yo salí muy tranquilo. No nos gusta perder, a mí menos, pero si el nuevo técnico como Juan no tiene estos partidos de preparación es imposible que pueda ver todo el universo que tiene actualmente".

En tanto a cómo vio a la 'blanquirroja', Oblitas sostuvo: "Veníamos de una experiencia chocante que fue la eliminación contra Australia, después de un tiempo el equipo se vuelve a juntar con un nuevo comando técnico, la reacción fue más que positiva. Me quedé tranquilo y más todavía cuando conversé con Juan al respecto".

Juan Carlos Oblitas sobre Bryan Reyna:

Asimismo, Oblitas se refirió a la actualidad de Reyna, quien dejó buenas sensaciones en los encuentros de la Selección Peruana: "En el caso de Bryan Reyna yo había leído sobre él, no lo había seguido mucho, ha estado en selecciones juveniles, él ya tiene 24 años. Lo más importante de esto es que tiene condiciones extraordinarias para el desarrollo del fútbol y tiene que entender que, con la edad que tiene, tiene que estabilizarse, dedicarse al fútbol y entregar todo para que sea llamado a la selección".