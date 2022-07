Juan Carlos Oblitas | Fuente: Selección Peruana

Juan Carlos Oblitas anunció este jueves que no seguirá como director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), hecho que se da tras no alcanzar “reciprocidad” por parte de la entidad y solo unos días después de confirmarse la salida de Ricardo Gareca en el cargo de entrenador de la Selección Peruana.

Juan Carlos Oblitas, exentrenador de la Selección Peruana y en el cargo de director deportivo de la FPF desde el 2015, explicó que tuvo la intención de seguir ejerciendo funciones.

"El 13 de junio del presente concluyó mi contrato con la Federación Peruana de Fútbol; sin embargo, hasta la fecha he continuado ejerciendo la función de director deportivo en los distintos temas que fueron surgiendo en los últimos días, por el cariño y respeto que le tengo a la institución.

Desde que mi situación contractual terminó, he tenido siempre la intención y predisposición de continuar en el cargo, para retomar el proyecto que se inició hace más de siete años. Lamento no haber encontrado reciprocidad por parte de la FPF en esta intención, por lo que me toca concluir con esta linda etapa de mi carrera profesional", mencionó Juan Carlos Oblitas a través de un comunicado.





Juan Carlos Oblitas se va de la Federación Peruana

Una de las primeras decisiones de Edwin Oviedo como presidente de la Federación Peruana de Fútbol tras ganar las elecciones en 2014 fue la designación de Juan Carlos Oblitas. El también entrenador recibió el encargo en enero del año siguiente y por entonces se trazó como primera meta concretar la llegada de un entrenador para afrontar la Copa América 2015.

Juan Carlos Oblitas encabezó la gestión de la FPF para que Ricardo Gareca tome el mando de la Selección Peruana. El periodo del ‘Tigre’ duró más de 7 años, resaltando la clasificación al Mundial Rusia 2018 (Perú no asistía a la Copa del Mundo desde 1982) y avanzar hasta la final de Copa América 2019, hecho que no se lograba por más de cuatro décadas.

Oblitas en la presentación de Ricardo Gareca como entrenador de la Selección Peruana, en 2015 | Fuente: Andina

Ricardo Gareca pidió la continuidad de Oblitas

La continuidad de Juan Carlos Oblitas como director deportivo de la FPF estaba en duda incluso antes de decidirse el futuro de Ricardo Gareca en la Selección Peruana.

El argentino mencionó en su conferencia de despedida que Oblitas “es vital para el fútbol peruano”.

“Todo el respaldo que tuve de Juan Carlos, los consejos que hemos recibido, nos ofrecieron la posibilidad de sostenernos en el cargo durante todo este periodo. Son decisiones muy personales, pero es necesario para mí que Oblitas continúe en el cargo", opinó Gareca ante el panorama de Oblitas.

Cabe apuntar que en la reunión pactada entre Ricardo Gareca y la Federación Peruana de Fútbol buscando la renovación del ‘Tigre’, Juan Carlos Oblitas no acudió a Argentina. No solicitó estar en la lista de viajeros y el organismo presidido por Agustín Lozano tampoco lo consideró.

Agustín Lozano viajó al encuentro de Ricardo Gareca como Jean Marcell Robilliard (Secretario General), Arturo Ríos (Presidente Atlético Grau) y José Carlos Islas (Presidente Juan Aurich), aunque el mandatario de la FPF no se hizo presente en las mencionadas reuniones.





NUESTROS PODCASTS

La salida de Ricardo Gareca

El jueves 14 de julio, Ricardo Gareca puso fin a su paso por la selección peruana. En el siguiente informe, repasamos lo que fueron sus siete años al mando de la blanquirroja.