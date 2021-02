Oblitas: "Si el torneo peruano no empieza en la fecha prevista, la principal perjudicada es la Selección Peruana" | Fuente: FPF

Tras la nueva cuarentena impuesta por el gobierno, una de las incertidumbres es si la Liga 1 continuará teniendo como día de reinicio el 26 de febrero, tal como se tenía planificado. Al respecto, Juan Carlos Oblitas, el director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, habló de la importancia de que arranque el torneo peruano.

"Los equipos de Lima están concentrados y no tienen ningún problema porque concentran y trabajan en el mismo sitio, entonces cumplen con los protocolos debidos pero otros clubes no tienen esto y eso se está manejando y viendo directamente con la gente del Gobierno para que puedan llegar a un acuerdo y también algo que sí me compete que es el trabajo de la Selección. Nosotros pronto tenemos que volver a los trabajos con los jugadores de la MLS que viven acá y con algunos jugadores que Ricardo piensa tener en cuenta del medio para los partidos de marzo y si no tenemos los respectivos permisos vamos a tener problemas", sostuvo en diálogo con GOL Perú.

Asimismo, remarcó la importancia de que se inicie el torneo mirando las competencias internacionales que inician en marzo: "Dios quiera que el Gobierno se fije un poco en este tema porque se viene Copa Libertadores y eliminatorias y nosotros no podemos quedar tan al azar".

Sobre la planificación de la Liga 1, precisó: "El año pasado la Liga demostró que se podía hacer un torneo sin contratiempos, el fútbol fue un ejemplo de pulcritud en lo que se refiere a los protocolos de salud. Hay conversaciones que se están llevando a nivel de Secretaría General y del IPD y tengo entendido que hay interés del Gobierno en ayudar. Nosotros estamos sujetos a ellos y si no nos ayudan va a ser imposible que se pueda jugar el torneo y que se puedan jugar copas internacionales a nivel de clubes y con eso van a perder mucho dinero y va a ser imposible que la selección pueda trabajar".

"Si el torneo no empieza en la fecha prevista la principal perjudicada es la selección peruana. En este momento veo imposible que se den cambios en Conmebol. Bolivia está jugando su torneo, están entrenando, en todos los países también, en el único sitio en el que nos hemos complicado por estas medidas somos nosotros pero eso puede destrabarse por medio de la comunicación y Dios quiera que esta semana tengamos noticias al respecto", finalizó.