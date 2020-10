Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la FPF. | Fuente: AFP

En las últimas semanas el nombre de Gianluca Lapadula volvió a ser vinculado a la Selección Peruana. Al respecto, el director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Juan Carlos Oblitas, señaló que el delantero italiano de madre peruano primero debe solicitar su DNI.

"Lo único que espero es que Lapadula saque su DNI y saque su pasaporte. Y allí se verá si FIFA lo convierte en elegible, lo cual es más sencillo hoy con esta nueva normativa", declaró Oblitas en entrevista a El Comercio.

"El DNI tiene que tramitarlo, no se lo van a dar por hacerse un tatuaje. Nosotros queremos ver DNI y que FIFA determine si es elegible o no", agregó Oblitas que se mostró contrariado por la actuación del árbitro chileno Julio Bascuñán en la derrota ante Brasil.



Lapadula rompió su silencio hace unos días sobre su posible llegada a la bicolor. "Hace cuatro años, el director técnico Gareca llegó a conocerme a Italia, hablamos en la charla de la Copa América (2016). Pero eso fue en conjunto con los playoffs (ascenso) que tenía que jugar con Pescara y pensé que, en ese momento, aceptar la llamada de un equipo nacional al que estaba poco apegado no sería correcto, también porque no me había ganado el derecho a jugar esa competición", dijo el delantero de Benevento.

Lapadula ha militado en el Pescara, Milan, Genoa, Lecce y ahora enel Benevento.