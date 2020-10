Perú cayó 4-2 ante Brasil. | Fuente: AFP

La Selección Peruana enfrentó a Paraguay y Brasil en la primera fecha doble de cara a Qatar 2022. Y no fue ajeno a las polémicas. En su segundo partido, ante el 'Scratch', no solo hubo reacciones adversas respecto al arbitraje de Julio Bascuñán, sino también respecto a los audios del VAR publicados por la Conmebol.

En medio de tantas posturas en relación al videoarbitraje, el director deportivo de la FPF, Juan Carlos Oblitas, decidió dar su postura. Y, aunque si bien admitió que la tecnología en el fútbol es importante, también consideró que en Sudamérica estamos lejos de darle el uso adecuado.



"El VAR en Copa América de Brasil tuvo muchos problemas. En algunos partidos de la Libertadores, lo mismo. En Sudamérica estamos lejos de llevar esta tecnología de la mejor manera. El VAR vino para rectificar los errores de los árbitros y a algunos árbitros les va a costar aceptar eso. Si van a estar para respaldar los errores arbitrales, ahí sí el VAR va a determinar la clasificación o no de algunos equipos. es como una ruleta en las Clasificatorias", dijo en Movistar Deportes.

De todas formas, el director deportivo de la FPF aseguró que se debe dar vuelta a la página, aunque no sin emitir una queja formal. "No podemos caer en plan de víctimas. No nos victimicemos. Perú no es un equipo que se pueda victimizar. Habrá protesta, seguramente. No va a cambiar el resultado del partido, pero tenemos que estar atentos a lo que viene", agregó.