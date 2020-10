Juan Carlos Oblitas se refirió al polémico arbitraje del Perú vs. Brasil. | Fuente: AFP

Han pasado ya más de dos días del partido entre Perú y Brasil, por la segunda fecha de las Eliminatorias a Qatar 2022. Sin embargo, la polémica sobre el arbitraje de Julio Bascuñán y los audios del VAR no culmina.

Este jueves, Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la FPF, aseguró en Movistar Deportes que, tras una reunión entre el cuerpo técnico y la directiva, se determinó hacer un reclamo para evitar que un hecho similar se repita en las siguientes fechas FIFA.

"La FPF va a, seguramente, enviar, a través de conductos regulares, una protesta formal con las formas debidas, como debe ser. El tema del VAR, más nos ha confundido que aclarado", dijo inicialmente.

"No nos queda más que empujar el carro, tratar de no cometer errores, incluso hasta de omisión. Nadie va a evadir responsabilidades acá. Cuando hablo de omisión (me refiero a que) nos hemos quedado todos. Lógicamente, cada uno tiene que hacer su trabajo en el área que le compete, (pero) nosotros vamos a estar mucho más pendientes de eso", agregó.

En ese sentido, Juan Carlos Oblitas fue claro en que está en la FPF para defender los intereses de la Selección Peruana. "Si me tengo que meter en cosas que no me competen, me voy a meter. Estoy para defender a la Selección. (...) Voy estar pensando en todo para que esto no nos vuelva a pasar, para dejar tranquilo a Ricardo (Gareca)", especificó.