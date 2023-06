Reynoso sobre convocatoria para amistosos: "Nos va a permitir intentar maquillar el recambio generacional"

Parte del grupo de convocados de Perú de Juan Reynoso para los partidos amistosos contra Corea del Sur y Japón ya se encuentran en vuelo rumbo al continente asiático.

Antes del viaje, el director técnico de la Selección Peruana comentó respecto a la lista que dio para chocar ante el cuadro de Son Heung-min y los 'Samurais Azules' el 16 y 20 de junio, respectivamente. Juan Reynoso fue consultado sobre la cantidad de jugadores que son parte de la Liga 1 Betsson.

"Hoy, a diferencia de años anteriores en donde la lista de jugadores locales era la mínima, tenemos 10. Nos interesa ver a jugadores que destacan acá. Si pueden ser de cambio o inicio en las Eliminatorias. Nos va a permitir tener un mayor abanico e intentar maquillar el recambio generacional de la mejor de las formas. No va a ser fácil, pero eso hoy implica un riesgo de llevar jugadores y verlos", dijo Reynoso al departamento de prensa de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Juan Reynoso y los amistosos de la Selección Peruana

Luego, se le consultó respecto a las expectativas que tiene para los duelos que serán de preparación para el inicio de las Eliminatorias.

"Creo que los partidos son para eso, para agilizar el proceso de conocimiento. Cada vez tenemos más claro quiénes somos. Ya por puntos es otra realidad. El resultado nos interesa, cómo nuestras herramientas son procesadas, asimiladas, y después plasmadas en el terreno de juego", sostuvo.

Por último, se pronunció sobre Raúl Ruidíaz, delantero de la Selección Peruana, quien no formó parte de la lista de convocados.

"Lo de Raúl fue a muy a pedido de él, de su profesionalismo. No quiere venir a participar cuando ha jugado poco y nada. No ha tenido muchos minutos. Traerlo con tantas horas de vuelo no era lo más recomendable", finalizó el DT.

Hay que tener en cuenta que, por lesión, han sido desconvocados Andy Polo y Luis Advíncula. Christopher Olivares fue considerado.

