Juan Reynoso habló el fin de semana sobre la Selección Peruana y además sobre el buen momento de Melgar, que clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana 2022. El Dominó' fue elogiado por su buena campaña a nivel internacional y el seleccionador de la bicolor también lo llenó de elogios.

El exentrenador de Cruz Azul aseguró que varios jugadores de Melgar podrían irse al extranjero. "Si logramos que a través de esos encuentros internacionales se pueda vender a los jugadores, porque ahora ya te pregunta de A,B y C de los chicos de Melgar y hoy están a un pasito de irse", señaló en el programa 'Equipo F' de ESPN.

Eso sí, Reynoso espera que los jugadores opten por una liga competitiva por encima del aspecto económico. "Dios quiera que escojan la mejor liga y no lo económico. Una liga que después de un año tengamos otros jugadores y el universo ya creció".

Elogios a Marcos López por su paso a Feyenoord

Para finalizar, señaló que la carrera de Marcos López debe ser un ejemplo para los futbolistas peruanos que desean irse al extranjero, ya que tras destacar en la MLS dio el salto para fichar por el Feyenoord de los Países Bajos.

"El mensaje que nos ha dado Marcos López ha sido espectacular. Se fue a la MLS en silencio, empezó a jugar, se consolidó y hoy está en el Feyenoord, eso habla que no somos tan malos. Es un premio a su esfuerzo y a su sacrificio. Puedo mencionar 10 nombres. No va a ser la gran venta hoy, pero si se venda una parte y salta a una liga más competitiva, todos ganamos", culminó el exentrenador de Melgar.





Juan Reynoso aún quiere a Alianza Lima

“Estoy muy agradecido a Alianza. Lo que hoy soy como gente de fútbol es por Alianza. Yo crecí en ese vestuario (...). Sé la esencia con la que nos hacen crecer en ese momento”, indicó el DT de la bicolor, que dijo que sus mejores amigos en el fútbol los hizo en Alianza Lima.

“Mis mejores amigos los hice en Alianza. Cuando sali campeón con la ‘U’, me fui a celebrar con los muchachos de Alianza, con aquellos ‘potrillos’ de la última generación”, acotó.

"La verdad yo sí quiero a Alianza. Al final se malentendió y yo asumo mi culpa por no hablar. Que quede que yo nunca cerré las puertas a Alianza, sí dije en un momento que como jugador no regresaba porque seguía esta gente. Es un club que llevo en el corazón por cómo me formaron", culminó.





