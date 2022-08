Juan Reynoso conversando con Flavio Maestri | Fuente: @SeleccióPerú

Después de presenciar en vivo y en directo el partido entre Boca Juniors vs Defensa y Justicia en Buenos Aires, conversar con Carlos Zambrano, Luis Advíncula y reunirse con Ricardo Gareca, el técnico Juan Reynoso retornó a nuestra capital para continuar con su labor al frente de la Selección Peruana.

Juan Reynoso estuvo presente, esta mañana, en el segundo día de entrenamientos de la Selección Peruana Sub 23, dirigida por Flavio Maestri, que se prepara para enfrentar a Chile este 31 de agosto en el estadio Tierra de Campeones de Iquique.



Para este primer microciclo, Flavio Maestri llamó a 24 jugadores. Este miércoles tendrá partido de preparación ante San Martín en Videna. Luego, los seleccionados retornarán a sus clubes para cumplir con sus compromisos del fin de semana. El comando técnico dará la lista definitiva para el amistoso ante Chile.





¡Un nuevo día de entrenamiento! 😎



Nuestra @SeleccionPeru Sub 23 🇵🇪 completó su segundo día de trabajos en Videna. Mañana tendrá un amistoso ante el equipo de reserva de la @Club_USMP. #ArribaPerú 💪🏻 pic.twitter.com/bRvh0Zau4l — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) August 23, 2022

¿Cuándo realizará su primera convocatoria Juan Reynoso?

El técnico de la Selección Peruana tiene previsto realizar su primera convocatoria el próximo 9 de septiembre. Juan Reynoso llamaría entre 25 a 30 jugadores para el amistoso internacional ante México, que se jugará en Estados Unidos.

El duelo entre la bicolor y la selección azteca está programada para el 24 de setiembre en el Rose Bowl.

También existe la posibilidad que jueguen ante El Salvador, pero falta algunos detalles para confirmarse el encuentro.

"Hasta que no se firme, no confirmaremos nada. Sería en Estados Unidos y, si no se puede conseguir equipo, la idea es aprovechar los días en California para que que Juan pueda entrenar con el plantel de jugadores", indicó el director general de fútbol, Juan Carlos Oblitas, a la prensa.

Reynoso se reunió con Gareca

Juan Carlos Oblitas también se refirió a la reunión que sostuvo Juan Reynoso son el extécnico de la bicolor Ricardo Gareca en Buenos Aires.

"Este miércoles me voy a reunir con Juan. Él iba a tener una reunión con Ricardo y, seguramente, también con otras personas. Sirve de mucho toda la experiencia que el ‘Tigre’ pudo transmitir en este tiempo con nosotros, así que es super importante el encuentro. Lo único que trae este tipo de reuniones, son mejoras", acotó.





📸 Juan Reynoso, técnico de nuestra @SeleccionPeru 🇵🇪, y su equipo de trabajo estuvieron presentes en el entrenamiento de la Sub 23. #ArribaPerú 💪🏻 pic.twitter.com/eGQiXVa4QW — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) August 23, 2022

.