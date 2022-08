Mientras Renato Tapia será uno de los capitanes del Celta, Pedro Aquino ha jugado buenos partidos con el América. | Fuente: EFE

Nuevos aires se viven en la Selección Peruana. Con la llegada de Juan Reynoso no se descarta que la bicolor realice variantes en su juego. Es más, la oncena titular sufriría una serie de cambios entre las cuales se menciona de una posible titularidad de Pedro Aquino que se desempeña de buena manera en el América mexicano.

De esta manera, se abre la chance que Aquino finalmente juegue en dupla con Renato Tapia (Celta), que es titular indiscutible en el combinado peruano en las Eliminatorias.

Al respecto, el entrenador Juan Reynoso señaló en entrevista con RPP Noticias que no le cierra las puertas en jugar desde el arranque con Tapia y Aquino. “Es una linda posibilidad verlos juntos”, dijo.

La primera oportunidad para que ambos futbolistas jueguen juntos en la bicolor sería en el amistoso ante México el 24 de setiembre. Este duelo marcará el primer partido de Reynoso como DT del 'equipo de todos'.

Juan Reynoso dice que no habrá grandes cambios

"Desde nuestra filosofía de juego, intentaremos ir sumando cosas. No creo en el borrón y cuenta nueva. Sobre lo que se ha trabajado agregaremos detalles para que el rendimiento y resultado vayan de la mano", sostuvo.

Reynoso afirmó que Perú mantendrá su juego bajo su batuta. "A Perú no le quema la pelota, es su esencia. Así como nos defendemos con la pelota, hay que saber hacerlo sin la pelota. Va a haber partidos donde haya 'chocolate', por ese lado no se preocupen. La selección donde se para muestra categoría", culminó.





Juan Reynoso no confirma presencia de psicólogo en la Selección Peruana | Fuente: Selección Peruana

Juan Reynoso reveló a cuántos jugadores convocará en México



Juan Reynoso se encuentra en México, pero ya trabaja de cara al amistoso justamente ante el combinado azteca, que marcará su primer partido como entrenador en la Selección Peruana. En entrevista con RPP Noticias, dio a conocer el número de convocados para el compromiso que se llevará a cabo el 24 de setiembre próximo, en el Rose Bowl de Los Ángeles.

"Va a ser una convocatoria promedio, ni más de 30 ni menos de 25. La intención es que sean dos partidos y que en esos dos partidos pueda jugar la mayoría para verlos en competencia", declaró.

"Más que individualizar con quién hablo y con quién no, me gustaría retroalimentar. Más va la conversación por ese tenor, porque a muchos los conozco. Retroalimentar para que cuando esté todo el grupo no haya periodo de conocernos. Queremos ganar tiempo", agregó.





NUESTROS PODCASTS

Se descubre nuevo método para mantener con vida los órganos y puedan ser trasplantados

Experimento en cerdos logra restablecer función de órganos una hora después de muertos. El doctor Elmer Huerta nos explica más detalles sobre este último experimento.