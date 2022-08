Christian Ramos | Fuente: FPF

Una de las intrigas desde que Juan Reynoso asumió la dirección es técnica es a qué jugadores va a tomar en cuenta para este nuevo proceso y, por su parte, Christian Ramos, actual defensor central de Alianza Lima y de la Selección Peruana, indicó que le entusiasma la idea de poder continuar vistiendo la blanquirroja.

"Todavía no he tenido la oportunidad de que Reynoso me dirija, pero tengo buenas referencias por compañeros que estuvieron con él. Uno siempre como futbolista quiere estar, vengo de otros procesos y quiero seguir en la Selección y para eso tengo que estar bien en mi club", sostuvo la 'Sombra' en diálogo con Radio Ovación.

Asimismo, el defensor íntimo indicó que el nuevo entrenador de la blanquirroja cumple con un buen perfil para el cargo: "Reynoso es un técnico capacitado para la Selección. Hizo las cosas bien tanto aquí como en el extranjero así que creo que es una buena designación".

En tanto a la parodia del chat de la Selección Peruana en la que, supuestamente, Reynoso lo elimina por dejar de tomarlo en cuenta, Christan Ramos bromeó: "Me parece muy gracioso el ingenio de las personas, Reynoso había sido nombrado como entrenador de la Selección y al rato ya estaba este chat en redes, lo pasamos a los grupos y causó mucha risa. También debo decir que yo no soy el administrador del WhatsApp de la Selección (risas)".

