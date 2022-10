Juan Reynoso dirige a la Selección Peruana de cara al Mundial 2026. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Paolo Aguilar

Son dos los cotejos que tiene hasta el momento Juan Reynoso como entrenador de la Selección Peruana. Cayó ante México, pero luego consiguió una goleada frente a El Salvador.

En ambos cotejos de Perú, André Carrillo fue parte de la blanquirroja de Juan Reynoso. Al ya tenerlo como nuevo DT del 'equipo de todos', la 'Culebra' destaca lo hecho por el estratega y da las principales cualidades que ha observado en el técnico en sus primeras semanas tras los entrenamientos y amistosos disputados.

"Es un técnico muy directo, con las cosas claras y que entiende el fútbol. Es un peruano que ha triunfado en el exterior y va a aportar mucho. No me sorprendió porque vivo de la alta exigencia", le dijo Carrillo a El Comercio.

André Carrillo destaca la labor de Juan Reynoso

André Carrillo va por su segundo Mundial con Perú. | Fuente: EFE

Por otro lado, se le consultó en relación a las posibles similitudes con Ricardo Gareca, quien dejó el mando del equipo tras el repechaje rumbo a Qatar 2022.

"La verdad que yo los veo distintos. Ambos con ideas diversas y también carreras diferentes. Cada uno tiene su plan. Por ahora, llevamos poco tiempo con el profesor", remarcó el extremo del Al Hilal.

Además, dio cuenta sobre la importancia que tiene en la Selección Peruana. Fue titular para Gareca y tiene la misma posición para Juan Reynoso de cara a lo que viene en nuevos amistosos y Eliminatorias al Mundial 2026.

"Sé que soy un futbolista importante para el plantel. Voy a aportar. No es que me sienta un líder, pero a lo mejor puedo serlo, aunque no soy el que siempre habla", añadió el ex Alianza Lima y Sporting Club de Lisboa.

Posibles nuevos amistosos para Perú

De otro lado, el presidente de la Federación Bolivia de Fútbol, Fernando Costa, anunció que su país está evaluando disputar un par de amistosos en la próxima fecha FIFA y la Selección Peruana es una gran opción.

"Vamos a iniciar un microciclo de cara a lo que será la próxima fecha FIFA, porque vamos a tener un compromiso amistoso. Muy probablemente va a ser con la selección de Perú y el encuentro sería en la ciudad de Santa Cruz", afirmó Costa.

