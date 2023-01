Christian Cueva jugó en México, Chile, España, Brasil, Turquía, Rusia y Arabia Saudita. | Fuente: AFP

Christian Cueva, volante de la Selección Peruana, se desvinculó del club Al Fateh por falta de pagos y su futuro se encuentra en el aire por sus problemas contractuales con el club árabe y el Santos de Brasil. De momento, se encuentra entrenando en Trujillo para mantenerse bien físicamente.

La situación de Cueva no es ideal y por este motivo no sorprende que el seleccionador de Perú, Juan Reynoso, no oculte su preocupación por el futuro de la '10' de la Selección Peruana.

"Preocupa que un jugador peruano pase circunstancias como las que está pasando Christian. Tuve la oportunidad de hablar con él, está preocupado como lo estamos todos", señaló Reynoso en la presentación de la nueva camiseta de la Selección Peruana.

"Dios quiera que con la asesoría de sus abogados, de su entorno, la situación se pueda resolver lo antes posible”, agregó el DT de 53 años que en otro momento afirmó que era preferible que Carlos Zambrano y Alex Valera sigan jugando en el extranjero.

Juan Carlos Oblitas también preocupado

Juan Carlos Oblitas señaló que noa ha podido hablar con Christian Cueva tras su desvinculación con Al Fateh.

"Si me preocupa que algunos jugadores estén en el 'limbo' con el tema de la continuidad en su carrera. No he hablado con él. En los últimos tiempos después de lo que se dio sobre estos problemas en lo que regresó de Arabia Saudita no he podido hablar con él", reconoció.



Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo





Christian Cueva podría volver a jugar en el Perú. | Fuente: Instagram Christian Cueva

Reynoso habló de la nueva camiseta de Perú

Juan Reynoso, técnico de la Selección Peruana, habló con RPP Noticias sobre la fecha y encuentro en el que se podrá usar la nueva camiseta. La idea es que se pueda estrenar antes del arranque de las próximas Eliminatorias al Mundial 2026

"Lo más probable es que sea para marzo, la fecha FIFA. Está avanzado el tema de un posible amistoso, vamos a ver. Eso nos viene bien, porque sería una última prueba para el equipo de cara a las Eliminatorias que empiezan en junio", dijo el técnico nacional.

El DT se refirió a la nueva piel de la bicolor. "Es espectacular. Es una camiseta con historia. Nos tocó heredar en selecciones menores esta camiseta legendaria. Verla regresar emociona e ilusiona. Me imagino cómo la van a sentir los chicos en el pecho y sudándola. Esperemos tengamos muchas victorias y podamos clasificar al Mundial", señaló.





NUESTROS PODCAST

Nueva variante de Covid-19: INS detecta presencia de linaje xbb.1.5 en el país

El Instituto Nacional de Salud (INS) informó que, a través de su equipo de Vigilancia Genómica, identificó la presencia de la XBB.1.5 de la variante ómicron del COVID-19, en tres casos residentes en Lima, los cuales se encuentran estables, informó el Ministerio de Salud (Minsa).