Juan Reynoso hizo una pausa sobre los detalles de su primer partido como entrenador de la Selección Peruana. El tema que tocó por primera vez fue sobre su salida como futbolista de Alianza Lima para jugar por el archrrival Universitario de Deportes.

Pese a la polémica surgida desde 1993, año en el cual fue el fichaje a Universitario, Reynoso no tuvo reparos en afirmar que lamenta no haberse pronunciado por esta comentada decisión.

"Algo que me reprocho a mis 52 años es no haber salido a decir qué paso en ese momento. Muchas veces he sido preso de mi silencio por no querer generar polémica o por tratar de evitar el morbo”, mencionó Reynoso. Agregó que él y su padre recibieron un mal trato por parte de los directivos que en ese momento estaban al mando de Alianza Lima.

“Me dijeron tales y cuales cosas a mí y a mi padre. Nos ofendieron mal y ahí sí pateé el tablero. Yo fui, avisé, le hablé a los ojos a la gente que correspondía y nos dimos la mano, (pero) creyeron más en la palabra de terceros que en la mía”, añadió.

Reynoso aún quiere a Alianza Lima

“Estoy muy agradecido a Alianza. Lo que hoy soy como gente de fútbol es por Alianza. Yo crecí en ese vestuario (...). Sé la esencia con la que nos hacen crecer en ese momento”, indicó el DT de la bicolor que dijo que sus mejores amigos en el fútbol lo hizo en Alianza Lima.

“Mis mejores amigos los hice en Alianza. Cuando salió campeón con la ‘U’, me fui a celebrar con los muchachos de Alianza, con aquellos ‘potrillos’ de la última generación”, acotó.

"La verdad yo sí quiero a Alianza. Al final se malentendió y yo asumo mi culpa por no hablar. Que qude que yo nunca cerré las puertas a Alianza, sí dije en un momento como jugador no regresaba porque seguía esta gente. Es un club que llevó en el corazón por como me formaron. Uno no puede negar de la cada donde salió", culminó.





"LO QUE HOY SOY COMO PERSONA DE FÚTBOL ES POR ALIANZA": Juan Reynoso, en EXCLUSIVA con #ESPNEquipoFPerú, asumió sus equivocaciones y se reprochó no haber hablado la verdad sobre su salida del club victoriano en su momento. pic.twitter.com/zUSYyrkepE — ESPN Perú (@ESPNPeru) August 15, 2022

Juan Reynoso con la Selección Peruana: "Ya toca ser campeones de América"

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) designó a Juan Reynoso como nuevo entrenador de la Selección Peruana tras la salida de Ricardo Gareca. El argentino dejó el cargo luego de un ciclo de siete años, el cual el técnico nacional apunta a considerar mucho en el proceso que asumirá con la ‘Bicolor’.

“El equipo se va a parecer mucho al de Ricardo Gareca. Me interesa hablar mucho con los que no pueda viajar a verlos. La apuesta no es solo entrenar a los jóvenes proyectos, sino también que salgan al fútbol del extranjero. Nos da mucha ilusión lo de Marcos López y su llegada a Europa. Sin duda, tenemos que acelerar para que los jóvenes proyectos se puedan acercar a la élite", indicó Reynoso en GOLPERÚ.

Juan Reynoso y Ricardo Gareca reflejaron tener una buena relación, por lo que el nuevo DT de la Selección Peruana recalcó la necesidad de concertar una reunión con el ‘Tigre’.





