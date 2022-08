Juan Reynoso apuntó a la Copa América con la Selección Peruana: "Ya toca ser campeones" | Fuente: Andina

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) designó a Juan Reynoso como nuevo entrenador de la Selección Peruana tras la salida de Ricardo Gareca. El argentino dejó el cargo luego de un ciclo de siete años, el cual el técnico nacional apunta a considerar mucho en el proceso que asumirá con la ‘Bicolor’.

“El equipo se va a parecer mucho al de Ricardo Gareca. Me interesa hablar mucho con los que no pueda viajar a verlos. La apuesta no es solo entrenar a los jóvenes proyectos, sino también que salgan al fútbol del extranjero. Nos da mucha ilusión lo de Marcos López y su llegada a Europa. Sin duda, tenemos que acelerar para que los jóvenes proyectos se puedan acercar a la élite", indicó Reynoso en GOLPERÚ.

Juan Reynoso y Ricardo Gareca reflejaron tener una buena relación, por lo que el nuevo DT de la Selección Peruana recalcó la necesidad de concertar una reunión con el ‘Tigre’.

"Mi intención en Buenos Aires es hablar con Carlos Zambrano y Luis Advíncula; pero también con Ricardo Gareca, si me lo permite. Le tengo mucho que agradecer y creo que podría aconsejarme sobre lo que viene", apuntó.

Juan Reynoso y la meta puesta en la Copa América

Perú obtuvo el subcampeonato de la Copa América en Brasil 2019 | Fuente: AFP

Entre los logros más destacados de Gareca con la Selección Peruana está la clasificación al Mundial Rusia 2018, pero también resaltan las participaciones de la ‘Bicolor’ en las Copas América.

A nivel continental, Perú llegó a instancia de semifinales en tres ocasiones y en la edición 2019 se hizo presente en la final. Juan Reynoso manifestó querer dar un paso más con la ‘Bicolor’.

“Ya toca ser campeones de América, pero necesitamos de todos. Sé que para nada será fácil", expresó.

Reynoso y las novedades en la Selección Peruana

El debut de Juan Reynoso al mando de la Selección Peruana será para la fecha FIFA de setiembre. El sábado 24 ya está confirmado el amistoso contra México, mientras se trabaja en cerrar otro.

Para su estreno con Perú, Juan Reynoso dejó abierta la posibilidad del regreso a la convocatoria de Raúl Ruidíaz, del Seattle Sounders, y Anderson Santamaría, del Atlas; ausentes en los últimos llamados de Gareca y con quienes ya trabajó a nivel de clubes.

"Raúl Ruidíaz es de esos jugadores que no aparece mucho o no tiene mucho contacto con el balón, pero la pelota va al área y él te define de derecha, izquierda o cabeza. Quizá eso es algo que no entiende el aficionado peruano. Puede pasar desapercibido, pero en el área letal”, dijo.

“Me gusta Anderson Santamaría porque te da variantes. Te puede jugar en línea de cuatro o de tres. La última vez que hablamos me quedó claro que quiere revancha”, añadió.





