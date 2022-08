Gianluca Lapadula lleva siete goles con la Selección Peruana- | Fuente: EFE

Gianluca Lapadula nació en Italia, pero desde noviembre de 2020 defiende a la Selección Peruana. El jugador de Cagliari, con raíces peruanas por parte de su mamá, se perfila como uno de los fijos en la era de Juan Reynoso en el combinado peruano.

Reynoso, que previo a su llegada a la bicolor entrenó a Cruz Azul, destacó la presencia de Lapadula. Asimismo, abrió la puerta para analizar el caso de otros futbolistas con ascendencia peruana que militen en ligas importantes en el mundo.

"Lapadula como tú dices es una bendición y esperemos a buscar de esas bendiciones. Hay jugadores de ascendencia peruana por todo el mundo en mercados importantes", señaló Juan Reynoso en conversación con el periodista Eddie Fleishman en Full Deporte.

"Hoy a través de amigos te dicen hay uno aquí en Japón, aquí en Estados Unidos y en Manchester. Habrá que irlos a ver, a buscar si hay uno por convencer", agregó Reynoso, que contaría con cuatros delanteros como son los casos de Lapadula, Santiago Ormeño (Chivas), Alex Valera (Al Fateh) y el regreso de Raúl Ruidíaz (Seattle Sounders).

Los convocados de Reynoso para amistoso ante México

En entrevista con RPP Noticias, Reynoso dio a conocer el número de convocados para el compromiso que se llevará a cabo el 24 de setiembre próximo, en el Rose Bowl de Los Ángeles.

"Va a ser una convocatoria promedio, ni más de 30 ni menos de 25. La intención es que sean dos partidos y que en esos dos partidos pueda jugar la mayoría para verlos en competencia", declaró.





Juan Reynoso fue futbolista de Alianza Lima entre 1986 a 1990. | Fuente: Selección Peruana

Reynoso sobre Zambrano: "Hoy me consta que el peruano no se achica"



Juan Reynoso, entrenador de la Selección Peruana, está evaluando la lista de jugadores que convocará para su primer partido como entrenador de la bicolor. La cita será el 24 de setiembre en Estados Unidos y en esa nómina seguramente estará el zaguero central Carlos Zambrano, que el último fin de semana protagonizó una pelea con su compañero en Boca Juniors, Darío Benedetto.

Sobre el incidente de Zambrano en Boca Juniors, Juan Reynoso respaldó al popular 'Kaiser' que recibió un duro golpe en el entretiempo del duelo ante Racing Club. "Hoy me consta que el peruano no se achica, no es fácil estar afuera", sostuvo en entrevista con DirecTV Sports.

De otro lado, Reynoso indicó sobre el juego que planteará en la bicolor. "Tengo las ganas de sacar el mejor rendimiento a la selección. Nosotros somos un equipo que se asocia en el medio y a partir de una idea cuál es el escenario que más nos conviene".





