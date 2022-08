Raúl Ruidíaz milita en el Seattle Sounders de la MLS. | Fuente: EFE

Juan Reynoso ya se encuentra en Lima y alista maletas para viajar a Argentina para su encuentro con Ricardo Gareca, quien le dará detalles sobre la Selección Peruana. Mientras tanto, continúa dando entrevistas en las cuales toca diversos temas de la bicolor, entre ellos la inminente vuelta de Raúl Ruidíaz de Seattle Sounders.

Reynoso ya dirigió a Ruidíaz en el Melgar, por ello conoce muy bien sus cualidades. "A mí me gusta mucho y no es un secreto. Raúl (Ruidíaz) es de esos delanteros que no lo quieres marcar, porque pareciera que no están en la cancha, que se desconecta, pero de pronto...".

En otro momento, el experimentado entrenador de 52 años indicó que a Ruidíaz no le ha favorecido el sistema de juego de la Selección Peruana.

"No lo ha favorecido por momentos la estructura de juego y las pocas o muchas veces que ingresó, el partido ya estaba con los rivales muy atrás. No había tanto espacio para que Raúl juegue entre líneas para que termine definiendo dentro del área", agregó.

Más elogios para Raúl Ruidíaz

"Curiosamente a Raúl lo ves bajo, pero es muy intuitivo y tiene mucho timing en ir a buscar la pelota. Sin embargo, con seis, ocho o hasta nueve hombres dentro del área, no hay zona que pueda ocupar”, concluyó Juan Reynoso, que tendría a Raúl Ruidíaz en su lista de convocados para el amistoso ante México a realizarse el 24 de septiembre.





Raúl Ruidíaz no ha logrado consolidarse en la Selección Peruana. | Fuente: EFE

Juan Reynoso no le cierra las puertas a Paolo Guerrero



Paolo Guerrero ha vuelto a jugar en el Brasileirao defendiendo la camiseta del Avaí, club en donde tiene contrato hasta fin de año. De momento, aún no anota en su nuevo equipo, pero este retorno no ha pasado desapercibido por el entrenador de la Selección Peruana, Juan Reynoso.

Juan Reynoso está definiendo su lista de convocados para el amistoso ante México en septiembre próximo y al parecer en esta nómina no descarta a Paolo Guerrero, que se recuperó tras una larga para debido a una lesión en la rodilla.

"Paolo es y ha sido importante en nuestra historia reciente y en la historia general de a selección, ese tipo de jugadores no se pueden descartar", señaló en entrevista con Best Cable.

El entrenador de la bicolor indicó que aguarda que Guerrero siga sumando minutos. "Hoy lo que nos preocupa es que Paolo juegue más minutos, que complete los 90. Tengo entendido que jugó 80 que es un gran avance. Veremos, cuando Paolo esté bien no es necesario que levante la mano. Nosotros vamos a saber que está bien, entero, que pueda sostener los esfuerzos en una liga tan importante como la brasileña y eso lo acerca más a la selección", agregó.





NUESTROS PODCASTS

¿Qué significan las nuevas recomendaciones de los CDC para el control del COVID-19?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU señalan que deben alejarse de las medidas restrictivas, como las cuarentenas y el distanciamiento físico. ¿Còmo podrìa influir esta recomendaciòn en nuestro paìs? El doctor Huerta lo explica.