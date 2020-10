Julio Bascuñán y Julio César Uribe. | Fuente: AFP - EFE

El exjugador y entrenador de la Selección Peruana, Julio César Uribe, consideró que el arbitraje del chileno Julio Bascuñán en el duelo Perú vs. Brasil no "fue malo".

"El resultado no fue injusto. No opino como hincha, soy director técnico y analizo. Brasil fue favorecido por una decisión dudosa, pero no corresponde que estén satanizando al árbitro (el chileno Julio Bascuñán). Entiendo el sentir del hincha, pero el arbitraje no me pareció malo", señaló Uribe en entrevista con La Cuarta de Chile.

El 'Diamante' destacó que pese a jugar con el pentacampeón mundial, la Selección Peruana tuvo un partido destacado al "competir" con cracks de la talla de Neymar y compañía.

"Tácticamente, fue un duelo bien jugado por Perú, bien interpretado en eso de jugar y no dejar jugar. Brasil tuvo más la pelota, pero Perú lo llevó por donde quería… Pero jugaste contra el pentacampeón del mundo y no te pasó por encima. Le competiste, tranquiliza", agregó.

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) analiza presentar un reclamo a la Conmebol por el arbitraje de Bascuñán, que está en la mira por varias jugadas polémicas en el cotejo realizado en el Estadio Nacional.

Perú, que lleva un solo punto en las Eliminatorias, jugará contra Chile de visitante y Argentina de local, el 12 y 17 de noviembre, respectivamente.