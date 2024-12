Julio César Uribe admite acercamiento para ser nuevo director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Selección Peruana Julio César Uribe confirmó acercamiento con FPF

La Selección Peruana está viviendo una etapa de cambios. Con la salida de Juan Carlos Oblitas de la dirección general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), muchos nombres han sonado para reemplazar a uno de los artífices de la clasificación de la Bicolor al Mundial Rusia 2018.

En conversación en exclusiva con Fútbol como cancha de RPP, Julio César Uribe confirmó que ha tenido un acercamiento de la FPF para ser el nuevo director general de fútbol, a pesar de que no quiso profundizar en el tema.

"Hay un acercamiento y, por lo demás, en todo lo que ustedes pueden expresar con justo derecho y criterio, estoy identificado en todos los cambios que se requieran y que no sea para unos cuantos, sino para todo el Perú que lo necesita", indicó en un primer momento.

"Es un tema que no quiero profundizar porque estoy enfocado en el proyecto que ustedes ya conocen, que es ser un club formador para aportar en el tiempo chico, que significa el cambio generacional que no se ha planificado en 50 años, que pueden ser más", complementó.

Julio César Uribe confirmó acercamiento con FPF | Fuente: RPP

¿Qué falta para que Uribe sea nuevo director general de fútbol de la FPF?

Luego, al ser consultado sobre qué faltaría para ser nuevo director general de fútbol de la FPF, indicó que no tiene nada que evaluar y que tiene fuerzas para empezar un cambio en el fútbol peruano. Sin embargo, no puede ponerse un cargo del que aún no ha sido elegido.

"Son pocas las cosas que tengo que evaluar. Yo estoy entregado a entregar cambios. No soy de las personas que miran el techo y si se está cayendo, no espero que se caiga para después decir 'se cayó' (...) Los peruanos somos bueno, hay que creerla", indicó en un primer momento.

"No, yo no puedo ponerme un cargo que no han elegido, no han elegido. Que sea una posibilidad, en buena hora. La respuesta está en todo lo que les he trasmitido. Yo tengo capacidad de cambio, tengo fuerzas para lograr cambios. Solo no puedo", complementó.

