El once inicial de Perú ante Brasil en la semifinal de la Copa América 2021 | Fuente: @SelecciónPeruana

La Copa América era una linda oportunidad para ver qué tipo de respuestas le brindaban a Ricardo Gareca jugadores que no habían gozado de tantos minutos en la selección peruana. El técnico – acorde a los objetivos expuestos en la previa- sin importa DNI, liga y club vigente llamó a futbolistas que sabían que tenían que aprovechar cada minuto en el campo para demostrarle al seleccionador que no se había equivocado con su citación. El balance -a un partido del final- es más que positivo.

¿La Copa América se utilizó para ampliar el universo de jugadores? Sí. ¿Se logró? Sí. Empecemos por quienes mostraron buenas señales en la fecha doble de junio y que en Brasil ratificaron que llegaron para quedarse: Gianluca Lapadula, Marcos López, y Sergio Peña.

Los dos primeros ‘tomaron por asalto’ la titularidad producto de circunstancias que los pusieron como opción número uno para el técnico. Lapadula es hoy el más influyente del equipo en materia ofensiva y Marcos López un lateral serio, maduro y con características distintas a las que otorga Miguel Trauco. Sin el recurrente pase largo, pero con mayor marca y desdoble. Lo de Sergio Peña funcionó porque parece ser la pieza que faltaba para reconstruir al equipo y no tener como único eje a Yotún.

Podríamos haberlo agregado en el grupo anterior, pero al no tener presencia en las clasificatorias, lo separamos: Alexander Callens. Estaba siempre, pero nunca jugaba. Su primera presencia en el once generó más que dudas, inquietud. El defensa del New York City demostró ser un verdadero atleta y expuso la razón de porqué juega tanto en su club. Físicamente impecable. En este torneo le dijo presente.

Finalmente están los que -aún sin poder arrancar- han dejado muy buenas sensaciones el mucho o poco tiempo que les dieron. En ese grupo entran: Santiago Ormeño, Raziel García, Jhilmar Lora, entre otros. Jóvenes y no tan jóvenes, pero todas nuevas opciones, que nos dicen que este torneo habrá significado para nosotros mucho más que subirse o no al podio, otra vez.