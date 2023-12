Lionel Scaloni sobre Perú como rival en Copa América: "La pondrá difícil a todos los equipos"

Perú integrará el Grupo A de la Copa América 2024 que se desarrollará desde el 20 de junio del póximo año. la bicolor tendrá como rivales a Chile y ante la vigente campeona del mundo, Argentina. También ante el ganador del repechaje entre Canadá-Trinidad y Tobago.

Tras el sorteo de la Copa América, el seleccionador de la Albiceleste Lionel Scaloni se refirió a la complejidad de la serie, que es considerada en el Grupo de la Muerte."Difícil como siempre acá no hay rival fácil, todos los rivales son difíciles, en Sudamérica más. Hay que estar alerta", indicó.

Asimismo, Scaloni destacó a la Selección Peruana que no tuvo un buen arranque en las Eliminatorias Sudamericanas. "Perú no ha tenido suerte en las Eliminatorias, no es una selección que merezca estar allá abajo, ya en la Eliminatorias pasada lo vimos, sacó puntos", señaló.

Scaloni, además, dijo que Perú cuenta con "una buena selección, tiene muy buenos jugadores, y seguramente la pondrá difícil a todos los equipos. Le deseo lo mejor menos en el partido ante Argentina", agregó.

Grupos de la Copa América 2024

Grupo A: Argentina, Perú, Chile, Ganador Canadá vs. Trinidad Tobago

Grupo B: México, Ecuador, Venezuela y Jamaica.

Grupo C: Grupo C: Estados Unidos, Uruguay, Panamá, Bolivia

Grupo D: Brasil, Colombia, Paraguay y Ganador Costa Rica vs. Honduras.

¿Cuántas seleccions clasifican en cada grupo?

La Copa América 2024 tendrá cuatro grupos. Las dos primeras selecciones de cada uno avanzarán a los cuartos de final, que se disputarán a partido único, así como las semifinales y la final de Miami.



La edición número 48 de esta competición reunirá por segunda vez en su historia a 16 seleccionados nacionales, tal como ya ocurrió en 2016, cuando Estados Unidos fue también sede de la copa continental que conmemoraba el centenario de la competición más antigua de selecciones del mundo.

