Yoshimar Yotún y Luis Advíncula en la Selección Peruana. | Fuente: EFE

El defensa de Rayo Vallecano, Luis Advíncula, se refirió a la actualidad de la Selección Peruana y señaló que Yoshimar Yotún es el único jugador indiscutible en el equipo de Ricardo Gareca.

"Nadie tiene el puesto comprado en la selección, excepto mi compadre Yoshimar. Ese sí es indiscutible, por favor no me lo muevan nunca", dijo el lateral derecho a Gol Perú.

Incluso, Advíncula dijo que hasta Paolo Guerrero podría faltar, pero que la ausencia del volante de Cruz Azul puede afectar al juego de la Selección Peruana.

"Muchos veces Paolo no ha estado, pero hemos tenido a la 'Foca' (Farfán) o a Ruidíaz. Obviamente Paolo es Paolo, pero el equipo no se resintió tanto. Pero cuando Yoshimar no ha estado, el equipo siente que no está. Es el primer pase claro que tenemos. A mí parecer, es el único que no puede faltar", agregó.

Como se sabe, Advíncula y Yotún son compañeros desde Sporting Cristal, luego se volvieron a juntar en la bicolor en donde clasificaron al Mundial Rusia 2018 y consiguieron el subcampeonato de la Copa América 2019.

Asimismo, Advíncula volvió a hablar del golazo que anotó con Rayo Vallecano en el reinicio del fútbol español. “Es lindo hacer un gol pero lo tomo con mucha tranquilidad. Yo hago un gol cada dos años. Estoy bastante tranquilo. Lo más importante era que el equipo gane para ver si nos metíamos a los playoffs”, culminó.