La Selección Peruana completó su grupo este martes, con las llegadas de los jugadores de Boca Juniors, Luis Advíncula y Carlos Zambrano, a Estados Unidos. Los defensas se unirán este miércoles a las prácticas de la blanquirroja, quien lleva ya dos entrenamientos en Los Ángeles.

Tras arribar en el país norteamericano, ambos mencionaron sus expectativas de cara al inicio de la experiencia con un nuevo cuerpo técnico. "Siempre es bueno venir a la Selección Peruana. Estoy contento de pertenecer a una nueva etapa, con el ‘profe’ Juan Reynoso. Dios quiera que nos comience a ir bien desde el primer partido. Todos estamos con una nueva ilusión, simplemente nos toca comenzar a trabajar y esperar que todo nos vaya bien”, declaró el 'León' para Depor.

Por otro lado, el zaguero central se manifestó respecto a la posibilidad de ser titular o suplente en el '11' del entrenador peruano. "Todos comenzamos de cero y todos venimos a sumar. En mi caso, desde la posición que me toque estar, voy a sumar. Soy un peón más dentro del equipo y, si me toca jugar, bien. Si no, desde afuera, (voy a) alentar a mis compañeros y apoyar siempre. La unión del grupo siempre ha sido lo más importante", agregó.

Por otro lado, el 'Rayo' se refirió a su renuncia a la Selección Peruana, luego del repechaje ante Australia. "Lo que ocurrió en Doha fue un momento de calentura. Igual, con mi familia y con la gente más cercana, hablé. Yo también tengo hijos y no podían ver a su padre así derrotado, por eso también volví”, explicó.

Sobre los partidos amistosos ante México y el Salvador, el lateral derecho de la blanquirroja dijo que "son partidos para ver qué es lo que quiere Juan Reynoso".

¿Cuándo enfrentará Perú a México y El Salvador?

La Selección Peruana se enfrentará a México este sábado, 24 de setiembre, en el estadio Rose Bowl de Pasadena, a partir de las 8:00 pm. (hora peruana).

El segundo amistoso de la bicolor contra El Salvador está pactado para el 27 de setiembre en el Audi Field de Washington DC.

