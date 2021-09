Luis Cotillo: "Paolo Guerrero está recuperado y podría jugar la próxima fecha triple" | Fuente: FPF

En la última fecha triple de Eliminatorias se pudo ver el regreso de Paolo Guerrero a las canchas con la camiseta de la Selección Peruana ante Uruguay y Venezuela en Lima y quedó la incertidumbre sobre si el trajín de los partidos le trajo alguna consecuencia física.

Por su parte, Luis Cotillo, médico traumatólogo, atendió al 'Depredador' luego del partido ante la 'Vinotinto' previo a su regreso a Brasil para unirse con Inter de Porto Alegre y confirmó que el futbolista presentó leves molestias que tuvieron que ser tratadas.

"Tras el partido ante Venezuela, Paolo Guerrero tenía ciertas molestias para pisar. Le sugerí que era recomendable la aplicación de terapia regenerativa para su rodilla", indicó Cotillo en Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Asimismo, el médico confirmó que tras este tratamiento, el futbolista de 36 años se encuentra en óptimas condiciones: "Con este tratamiento, ya no se le va a inflamar la rodilla a Paolo Guerrero. Hoy hablé con él por la mañana porque se cumplen los siete días de la aplicación del medicamento, me dijo que no tenía molestia alguna".

En tanto a la próxima fecha triple de octubre, Cotillo precisó: "Paolo Guerrero podría jugar la siguiente fecha triple de Eliminatorias sin ninguna molestia. Medicamente él puede jugar 90 minutos".

