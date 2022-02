Selección Peruana en Eliminatorias. | Fuente: AFP

La Selección Peruana bregó hasta el final para conseguir un empate ante Ecuador, que se puso adelante en el marcador apenas a los dos minutos a través de Michael Estrada. La bicolor, con varios cambios en el segundo tiempo, consiguió finalmente el 1-1 con el gol de cabeza de Edison Flores.

De esta manera, el combinado peruano sumó 21 puntos y se colocó en el quinto lugar de las Eliminatorias Qatar 2022, que otorga el repechaje a dos fechas del final del proceso eliminatorio.

"¡Quedan dos finales en las que seguiremos tan unidos como siempre!", escribió la Selección Peruana a través de sus redes sociales tras el partido ante Ecuador. Un mensaje optimista en medio de los triunfos de Uruguay y Chile.

Con la victoria (4-1) ante Venezuela, Uruguay sumó 22 puntos y escaló al cuarto lugar. Por su parte, Chile tras vencer a Bolivia, en La Paz, lleva 19 unidades en la sexta posición.

Tapia optimista de cara al Mundial

“Supimos reaccionar ante un Ecuador que vino a hacer su trabajo. No esperábamos este partido tan cortado, trabado, con un árbitro que no ayudó mucho en el trámite. Nos topamos con una realidad distinta, planteamos un juego de otra manera, no supimos manejarlo, llegó el gol de un pelotazo y eso nos tomó fríos. El cambio vino también por los muchachos que entraron, nos ayudaron mucho para cambiar el marcador”, dijo el futbolista en conferencia de prensa.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Qatar 2022:

Pos País PJ PG

PE PP

DG

Ptos

1 Brasil 15 12 3 0 27 39 2 Argentina

15 10 5 0 16 35

3 Ecuador

16 7 4 5 10 25

4 Uruguay 16 6 4 6 -3 22 5 Perú 16 6 3 7 -4 21 6 Chile 16 5 4 7 -1 19 7 Colombia 16 3 8 5 -3 17 8 Bolivia 16 4 3 9 -12 15 9 Paraguay 16 2 7 7 -14 13 10 Venezuela 16 3 1 12 -16 10





