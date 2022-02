Edison Flores anotó y Gustavo Alfaro se molestó por error de utilero. | Fuente: EFE - AFP

Minuto 69 y el Estadio Nacional estalló con el gol de Edison Flores, que se elevó por encima de todos para marcar de cabeza el 1-1 de la Selección Peruana ante Ecuador por la fecha 16 de las Eliminatorias Qatar 2022. El esperado tanto del 'Orejas' llegó cuando la Tricolor estaba con 10 hombres por la lesión de Ayrton Preciado.



Instantes previos el entrenador Gustavo Alfaro estalló en la banca de suplentes, ya que el utilero se olvidó la camiseta de Diego 'Chiky' Palacios que iba a entrar por Preciado que se encontraba fuera del campo siendo atendido por los médicos del combinado ecuatoriano.

En un video de Movistar Deportes se le apreció a Alfaro moviendo los brazos en medio del insólito momento protagonizado por el utilero, que salió corriendo por la camiseta rumbo al vestuario.

"No creo que nos haya faltado concentración, hubo un detalle allí en el momento que Ayrton Preciado se lesionó yo quería ponerlo al ‘Chicky’ Palacios, pero desapareció la camiseta. No estaba la camiseta, por eso no pudimos hacer el cambio. Cuando nos traen la camiseta el árbitro ya había puesto en movimiento la pelota”, señaló Alfaro en conferencia de prensa.

"DESAPARECIÓ LA CAMISETA Y NO PUDIMOS HACER EL CAMBIO". Un detalle de utilería, la insólita fatalidad que le costó a Ecuador estar con un hombre menos en el campo de juego, en el momento que Perú le igualó el partido 1-1 en las Eliminatorias. Así lo relató Gustavo Alfaro. pic.twitter.com/btd00CONTM — SportsCenter (@SC_ESPN) February 2, 2022

Ecuador cerca del Mundial

Ecuador continuó con su buen momento y sumó 25 puntos en las Eliminatorias Qatar 2022 tras empatar 1-1 contra Perú.

La Tricolor llegó al partido frente a los dirigidos por Ricardo Gareca luego de empatar con el líder e invicto Brasil en la altura de Quito.

"El punto es bueno, pero nosotros no estamos felices porque empatamos un partido en condición de visitante, eso en otro tiempo Ecuador lo habría festejado mucho, pero tenemos una sensación ambigua porque queríamos ganar el partido", remarcó Alfaro en la rueda de prensa posterior al partido.

