Pérez Guedes: "Alejandro Ramos tiene nivel para ser llamado a la Selección Peruana" | Fuente: Liga 1

Este jueves FBC Melgar recibirá a Cuiabá por la Copa Sudamericana y, por su parte, Martín Pérez Guedes, volante del cuadro rojinegro, se refirió a la actualidad del equipo que se jugará su última chance para poder clasificar a la siguiente ronda del torneo internacional.

"Tenemos que ganarle aquí a Cuiabá y luego esperar el resultado de Racing. Nosotros estamos mentalizados en hacer nuestra tarea", indicó Pérez Guedes en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Asimismo, el futbolista se refirió a la modalidad de clasificación: "Me parece que es injusto el formato clasificación en Copa Sudamericana. Poder quedar fuera incluso logrando doce puntos me parece injusto, pero supimos las reglas desde el principio y no lo podemos cambiar".

En tanto a la reciente lesión de Luis Advíncula y la posibilidad de que Alejandro Ramos sea convocado, Pérez Guedes agregó: "Alejandro Ramos es un gran lateral, no sé bien lo de Luis Advíncula pero creo que Ramos es un excelente jugador y con nivel para estar en la Selección Peruana. Lo ha demostrado en la competencia internacional".

En la misma línea sostuvo: "Muchos jugadores de Melgar están a la altura de estar en la Selección Peruana y trabajan para eso. Pero eso pasa por decisión de Gareca y creo que todo llegará a su tiempo".