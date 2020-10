Selección Peruana: Miguel Trauco explicó por qué no juega en Saint Etienne

La Selección Peruana concentra desde el viernes por la noche. | Fuente: Selección Peruana - FPF

El último partido oficial de Miguel Trauco con el Saint Etienne de Francia fue en marzo de este año. Después, el lateral izquierdo no sumó minutos en el primer equipo. SIn embargo, su importancia en el '11' de la Selección Peruana hizo que Ricardo Gareca lo tenga en cuenta para enfrentar a Paraguay y Brasil.

En la previa de los partidos por la primera fecha doble de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, RPP Noticias conversó con el exjugador de Universitario de Deportes, quien contó el motivo por el que no tiene continuidad. Además, confesó que llega físicamente en su mejor momento y hasta habló del cuadro crema.



¿Qué tal estos primeros días con la Selección Peruana?

Bien, es otro ambiente. Estoy feliz aquí, mentalizado en lo que van a ser estos dos partidos.

¿En qué momento te toma esta convocatoria? ¿Cómo llegas futbolísticamente, emocionalmente?

Futbolísticamente no he tenido continuidad, pero en lo físico llego en mi mejor momento. Justo ahora estuve con la nutricionista y me hicierno pliegues, y estoy en mi mejor estado de composición corporal. Eso me llena de confianza para lo que viene. Sé que tal vez no tengo ritmo de partidos, pero en lo físico voy a tratar de estar bien.

Fue de conocimiento público que tuviste COVID. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Te costó el regreso a los entrenamientos?

No me complicó, pero sí estuve 15 dias en cuarentena, tuve que hacerlo obligatoriamente. Después de eso, regresé sin ninguna complicación.

¿Tuviste ofertas de Grecia o España? ¿Cuál es tu situación en Saint Etienne?

Estoy tranquilo porque tuve una buena conversación con mi entrenador antes de venir, me deseó buena suerte antes de venir a la Selección, me dijo que este tema futbolistico no es nada personal, que es algo del club, que el club deseaba venderme por temas económicos, (porque) están un poco ajustados. Pero, si a partir del 5 de octubre no llegaban a venderme, el panorama va a cambiar para mí, voy a tener más minutos. Estoy tranquilo.

¿Cómo afrontar los partidos sin Paolo Guerrero, capitán y referente del equipo?

Lógicamente es feo jugar sin Paolo porque sabemos que es clave dentro de la formación del equipo, es referente, pero este grupo siempre estuvo rodeado de desafíos y este es un desafio bonito. Gracias a Dios, todos los que afrontamos pudimos superarlos.

Finalmente, Universitario está líder del torneo. ¿Sigues al equipo? ¿Qué te genera?

Me da mucha satisfacción, espero que puedan campeonar.