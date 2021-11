Selección Peruana

Miguel Trauco | Fuente: FPF

El último martes Perú venció por 2-1 a Venezuela en Caracas por la fecha doble de las Eliminatorias y, tras el encuentro, Miguel Trauco brindó declaraciones al partir rumbo a Francia refiriéndose a este importante triunfo y lo que se le viene al cuadro blanquirrojo.

"Esta fecha doble me deja la alegría de haber sumado seis puntos, sabemos que el grupo viene bien. La confianza está a tope y hay que aprovechar eso", indicó Miguel Trauco en las afueras del aeropuerto Jorge Chávez.

Asimismo, el lateral izquierdo de Saint Etienne agregó: "Creo que el grupo está fuerte en todos los sentidos. Cuando pasó lo del penal, Pedro se acercó a mí, me dijo que esté tranquilo, que lo iba a tapar. Confié en él y gracias a Dios pudo hacerlo".

En tanto a lo que rescata del equipo, Trauco precisó: "Este grupo de caracteriza más por el bien del grupo, no tanto lo individual. Hemos ganado partidos claves, este grupo está acostumbrado a jugar a límite". Por otro lado, también se refirió a perderse el duelo ante Colombia por amonestación: "Me molesta no estar en Barranquilla, porque uno siempre quiere estar, pero hay la confianza de que va a estar otro que lo puede hacer muy bien".

Miguel Trauco | Fuente: RPP Noticias

