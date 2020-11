Edison Flores y Alexander Callens juegan en la MLS | Fuente: Instagram

Aparecer en la lista oficial de convocados no ha sido suficiente para que algunos futbolistas puedan integrarse a la Selección Peruana. Ya lo vivieron en octubre pasado Edison Flores, Alexander Callens y Yordy Reyna, quienes no obtuvieron el permiso de sus clubes para viajar a Lima.

Los dos primeros volvieron a ser considerados por Ricardo Gareca, ahora para los juegos de las Eliminatorias frente a Chile y Argentina, pero la incertidumbre sigue presente.

El New York City está clasificado a la siguiente etapa de la MLS apuntando hacia el título y el gerente de selecciones Antonio García Pye dijo en ‘Barrio Fútbol’ que el club no cederá al zaguero central. No obstante, hasta el momento no se produjo el anuncio oficial desde la Videna sobre la desconvocatoria del jugador, tal como sucedió cuando quedó al margen de los compromisos contra Paraguay y Brasil.

El caso de Edison Flores está pendiente de la clasificación del DC United a las rondas eliminatorias y a falta de una fecha de la fase regular deberán imponerse al Impact Montreal este domingo y esperar otros resultados a su favor.

Mientras tanto, en la página oficial de la Major League Soccer se destacó este jueves a todos los jugadores que actúan en su competición y que se presentarán con sus selecciones en esta nueva fecha FIFA, apareciendo los seis peruanos citados y entre ellos Callens y Flores.

Pendiente de un comunicado oficial, desde el mismo torneo estadounidense consideran a todos los llamados a la ‘bicolor’.