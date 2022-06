Juan Carlos Oblitas sobre quedar fuera de Qatar 2022: "Esto me duele más que el 4-0 con Chile" | Fuente: AFP / Andina

La Selección Peruana tenía la posibilidad de clasificar por segunda vez consecutiva a un Mundial bajo el mando de Ricardo Gareca, a quien convenció Juan Carlos Oblitas en 2015 para asumir el cargo. Después de un destacado final en las Eliminatorias, la ‘bicolor’ accedió al repechaje intercontinental, en el que le fue imposible superar a Australia y se despidió de la ilusión de llegar a Qatar 2022 perdiendo por la vía de los penales.

Juan Carlos Oblitas comparó esta situación de la Selección Peruana con lo que vivió como entrenador del equipo en las Eliminatorias 1998, donde se quedó por diferencia de goles y sufrió una derrota clave 4-0 en Santiago ante Chile, en la penúltima fecha. ‘La Roja’ accedió al Mundial de Francia.

“Normalmente hubiera tenido que desaparecer unos días, pero me tienen acá para estar con ustedes. Si estoy acá es para charlar este tema con ustedes, para que la gente entienda que nos duele mucho. Esto me duele más que el 4-0 con Chile. Me dolió más, punto. A levantarnos”, dijo este viernes el actual director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol en conferencia de prensa.

“A toda la gente que me escribe le digo que vamos a levantarnos. Si bajamos los brazos, la cabeza... No volvamos a la cultura de la negatividad. Vamos a levantarnos, es la única manera de llegar a algo en la vida”, instó Juan Carlos Oblitas.

¿Oblitas continuará en la Federación Peruana?

Juan Carlos Oblitas dirigió a la Selección Peruana rumbo al Mundial 1998 | Fuente: Andina

Después de finalizar el proceso clasificatorio de Qatar 2022, la FPF busca cerrar la renovación de Ricardo Gareca. Juan Carlos Oblitas se muestra con “optimismo”, no obstante, no garantizó que él continúe ejerciendo el cargo de director deportivo.

“¿Qué va a pasar con mi futuro? No lo sé. Vivo el día a día. Soy un agradecido con Dios por lo que me da. Soy un privilegiado. Agradezco a Dios y al fútbol. Hago lo que me gusta y hasta que me dé el ‘coco’ me voy a sentir bien y voy a estar ahí, si es que quieren. Si no quieren, no. Es así de simple. Me siento fuerte, pero en este momento es difícil hablar de eso. Vamos a tocar ese tema después, espero que con la renovación de Ricardo", apuntó Oblitas.





