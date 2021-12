Selección Peruana en las Eliminatorias. | Fuente: AFP

La Selección Peruana acabó el 2021 con dos triunfos ante Bolivia y Venezuela. Por ello, la moral se encuentra al tope en la interna de la bicolor tal como lo demuestra el asistente técnico Nolberto Solano, quien cree que hay potencial para clasificar directamente al Mundial de Qatar 2022 sin pasar por el repechaje.

"En Colombia debemos sacar un buen resultado y a Ecuador tenemos que ganarle. No me quiero adelantar, es partido a partido. No firmaría el repechaje hoy en día, no firmaría un cheque en blanco", señaló al programa Fútbol como Cancha de RPP Noticias.

Solano sabe que la visita ante Colombia será clave en las aspiraciones de Perú de cara a clasificar al Mundial por segunda vez consecutiva.

"Primero hay que pensar y apuntar a ir directamente al Mundial, el consuelo sería quedarnos en el repechaje. En caso de lo segundo, sería un partido duro. Pero no es bueno adelantarnos a nada", agregó.

"Creo que, sacando a Argentina y Brasil, todas las selecciones estamos al límite. No podemos perder en esta doble fecha, lo único que nos sirve es sumar", culminó.

Perú en el repechaje

La Selección Peruana lleva 17 puntos y se sitúa en la quinta posición de las Eliminatorias. Sus próximos encuentros serán ante Colombia y Ecuador, a desarrollarse el 27 de enero y 1 de febrero, respectivamente.





