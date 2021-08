Pedro Gallese | Fuente: FPF

La Selección Peruana está próxima a jugar la fecha triple por Eliminatorias y una de las preocupaciones giraba alredeor de Pedro Gallese, arquero de la 'blanquirroja que sufrió una lesión en el cuádricep izquierdo en el último mes y no pudo tapar con su equipo. Sin embargo, César Baena, preparador de arqueros del Orlando City, dio más alcances de la situación del jugador.

"Pedro Gallese está en Los Ángeles, jugará en el Juego de las Estrellas de mañana. Me dice que está muy bien, listo para jugar. Luego jugamos el viernes contra Inter de Miami y seguro tapará en ese partido", sostuvo Baena en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Por otro lado, el también ex arquero de la Selección de Venezuela llenó de elogios al 'Pulpo': "Pedro Gallese llegará a las Eliminatorias con minutos de juego. Tiene experiencia y así no juegue partidos previos, seguro llegaría bien. Pero está sano y no tiene ningún inconveniente".

Sobre la importancia de Gallese en su club, Baena precisó: "Pedro Gallese ha impactado mucho en la MLS por su forma de juego, el mano a mano. Antes de llegar a Orlando City hablamos con Óscar Ibáñez cuando estaba en carpeta y me dijo que Pedro está para jugar en cualquier liga".

La Seleccion Peruana ya está entrenándose:

El equipo de todos empezó a trabajar con los jugadores que actúan en la Liga1 Betsson: ellos son José Carvallo, Carlos Cáceda, Aldo Corzo, Christian Ramos, Raziel García y Christofer Gonzales. Pese a que no están llamados a la bicolor, Jefferson Farfán y Alberto Rodríguez también trabaja en la Videna. Asimismo, el primer jugador que milita en el extranjero en llegar fue Marcos López.

