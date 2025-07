Óscar Ibáñez sobre retiro de Paolo Guerrero de la Selección Peruana: "Deja la vara alta" [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Paolo Guerrero, el pasado miércoles en conversación con RPP, sostuvo que contra Paraguay -en la última fecha de las Eliminatorias 2026- apunta a ser su último partido con la camiseta de la Selección Peruana.

"Sí. Es el paso para las nuevas generaciones, para los nuevos muchachos. El Perú necesita de nuevos jóvenes, de gente nueva que integre la Selección y esperar que lo hagan bien, y si no como todo peruano empujar el carro", sostuvo Paolo Guerrero, quien ha jugado una Copa del Mundo con la camiseta de la bicolor y que ahora es dirigida por Óscar Ibáñez.

Justamente, en relación a las palabras de Guerrero, el DT de la blanquirroja respondió en diálogo con Fútbol como cancha.

Lo que dijo Óscar Ibáñez sobre Paolo Guerrero. | Fuente: RPP

Paolo Guerrero y la respuesta de Óscar Ibáñez

"La admiración por él la compartimos todos. Tiene una categoría tremenda y el despierta admiración en el exterior por lo que fue y su nivel actual. Solo palabras de agradecimiento y deja la vara alta. Es importante para los chicos tener un referente como él. Hay que hacer un buen partido con Uruguay para que tenga una gran despedida ante Paraguay", sostuvo el DT.

Además, el también exentrenador de Cienciano dio cuenta de la predisposición del popular 'Depredador' cuando se comunicó con él para los últimos cotejos en este proceso eliminatorio.

"Cuando llega la propuesta, hablo con algunos muchachos y uno de ellos fue Paolo Guerrero. La verdad que se puso a disposición y en un momento cercano me dijo que no iba a estar. Me dijo ‘si me necesitas, estoy. A la selección no le voy a decir que no'", añadió.

Asimismo, añadió que "los jugadores quieren venir. Saben que la tarea es difícil y hemos hecho las cosas que creímos. Generamos situaciones, pero estamos tranquilos y agradecidos con los jugadores".

El presente de la Selección Peruana

En el mes de septiembre, la Selección Peruana cerrará su partipación en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 con sus partidos contra Uruguay de visitante y Paraguay de local.

"Llegamos a las dos últimas fechas peleando. Ellos saben lo que tienen que hacer y vamos caminando. Por eso le doy valor al momento porque es difícil pelear cuando los resultados no acompañan", agregó Óscar Ibáñez.

La tabla de posiciones hacia la próxima Copa del Mundo tiene a la bicolor en el penúltimo lugar con 12 puntos, a seis unidades del repechaje.

