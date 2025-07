Paolo Guerrero se despide de la Selección Peruana: "Siento que ante Paraguay será mi último partido"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El 14 de septiembre del 2025 será una fecha histórica en la Selección Peruana. De no mediar inconvenientes, ese día será la última vez que Paolo Guerrero defienda la camiseta de la ‘Bicolor’, en el partido contra Paraguay, válido por la última fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026.

En entrevista con RPP, el centrodelantero de Alianza Lima aseguró que la Selección Peruana necesita jóvenes valores afrontar los retos de los próximos años.

"Sí, porque es el paso para las nuevas generaciones, para los nuevos muchachos. El Perú necesita de nuevos jóvenes, de gente nueva que integre la Selección y esperar que lo hagan bien, y si no como todo peruano empujar el carro", señaló.

"Este mi mensaje para todos los periodistas, que, si nos va mal, nos van a matar. Eso no quiero, eso no me gustaría. Me gustaría que todos nos subamos al carro. Críticas constructivas y críticas positivas", argumentó.

Guerrero también destacó que los nuevos valores deben "sacrificarse" para defender a Perú. "Por ahí van la cosa. Empujar el carro, ayudar a mi selección, a mi país en lo que se pueda. Esperamos que la nueva generación pueda reinventarse, sacrificarse, pero sobre todo dar el corazón por la camiseta nacional", apuntó el goleador, de 41 años.

Paolo Guerrero en entrevista con RPP. | Fuente: RPP

Paolo Guerrero sobre Gareca e Ibáñez

Cuando le consultaron sobre si está de acuerdo con un retorno de Ricardo Gareca a la Selección Peruana; sostuvo que "sí, seguro". "Yo particularmente con Ricardo he tenido una superrelación. Cuevita seguro dijo eso porque tuvo una superrelación, porque Ricardo fue un padre para él, por eso le gustaría que vuelva, lo supo guiar, pero hoy contamos con (Ibáñez) Óscar", agregó.

Asimismo, destacó la labor de Óscar Ibáñez como director técnico de la ‘Bicolor’. "Contamos con Óscar. Para mí está haciendo un gran trabajo, le pasa una seguridad al grupo, es una persona A1 y creo que merece una oportunidad en la selección. En el poco tiempo que venimos trabajando con él, el grupo se siente muy seguro y muy enfocado", comentó.

"Los trabajos que hace dentro de la cancha son muy importantes, los mensajes que te dan en la charla y eso ayudas para que el jugador entienda que pide el profesor dentro de la cancha", finalizó.