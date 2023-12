Ricardo 'El Tuca' Ferretti cumple una apuesta por la derrota de Tigres y se quita el bigote en vivo

El ex entrenador de Tigres apostó con el conductor Álvaro Morales, quien si perdía se iba quitar la barba. La deuda cobrada se transmitió en un programa en vivo.

La victoria de América 3 a 0 sobre Tigres y que consagró a "Las Águilas" con su título número 14, sigue causando repercusiones. Esta vez, se transmitió en un programa en vivo que se cumplió una apuesta por el resultado de la final del Apertura 2023.

En el programa Fútbol Picante de ESPN, Ricardo "Tuca" Ferretti, ex entrenador de Tigres, y el periodista Álvaro Morales, hincha del América, apostaron que el que perdía la final se tenía que quitar la barba o el bigote, elementos que caracterizan la apariencia de ambos participantes del programa.





Al siguiente día de la final, fue en plena transmisión del programa en que "Tuca" cumplió su apuesta, y fue el mismo Morales el que le rasuró el bigote al ex entrenador de Tigres. El momento se dio entre risas y bromas en alusión a que el ganador de la apuesta no sabía usar la rasuradora y que Ferretti no iba ser reconocido sin bigote.

Cumplida la apuesta, todos los panelistas aplaudieron al Tuca Ferretti y este se abrazó con Álvaro Morales.