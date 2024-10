Paolo Guerrero, su no llamado a la Selección Peruana y la conversación que tuvo con Jorge Fossati

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Paolo Guerrero no fue tomado en cuenta por Jorge Fossati en la Selección Peruana para lo que será la jornada doble de Eliminatorias Sudamericanas 2026 ante Uruguay y Brasil.

En ese contexto, Paolo Guerrero tuvo una entrevista con la prensa local en relación a su ausencia en el primer equipo de Perú. Allí, respondió sobre el motivo por el que no se dio su llamado para las fechas 9 y 10 de las Eliminatorias en Conmebol.

"Hoy por hoy, la selección siempre va a ser una posibilidad para mí. Siempre voy a trabajar en base a eso. Juego porque me gusta. Ahora no me siento bien físicamente y como lo conversé con el profesor, espero estar bien en las próximas semanas y poder sentirme bien dentro del campo", dijo Guerrero en conversación con D&T.

Los convocados de Perú, sin Paolo Guerrero

Además, dio cuenta de que tiene constante diálogo con el estratega Jorge Fossati y que aguarda estar en la fecha doble del mes de noviembre ante Chile y Argentina.

"Hablo con él constantemente. A mí me enorgullece estar en la selección, pero soy consciente de que tengo que mejorar la parte física. Me ha costado en estos últimos partidos y, como le dije, él me entendió. Estoy para trabajar y ponerme bien en las próximas semanas", sostuvo.

De otro lado, a Paolo Guerrero se le preguntó sobre lo que fueron los últimos cotejos de la Selección Peruana en donde la bicolor jugó con Colombia y Ecuador.

"Me gustó la actitud ante Colombia. Mis compañeros hicieron un gran partido, algo trabado. En Colombia hicieron un primer tiempo muy regular. En el segundo tiempo fuimos capaces de crearles situaciones y no las convertimos. Esperemos que con Uruguay salgan con la misma actitud sabiendo que necesitamos los tres puntos", remarcó el popular 'Depredador'.

Paolo Guerrero y su futuro en el mundo del fútbol

En otro momento, fue consultado si es que tiene la intención de ser entrenador cuando se retire como futbolista profesional.

"No me veo como entrenador. Saqué el carnet en Argentina, pero lo tengo por si acaso. Me veo más como director deportivo. Si tengo la oportunidad, en Alianza Lima. Cómo no. Primero ahora sigo jugando. No tengo problemas con lesiones, así que eso es lo primero. Tengo que estar bien para en el campo divertirme", añadió el delantero de 40 años de edad.

