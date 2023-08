Pedro Aquino: "Perú, si se pone a jugar, puede competir con cualquier equipo"

La Selección Peruana se alista para iniciar su sueño mundialista. El combinado nacional dirigido por Juan Reynoso enfrentará a Paraguay y Brasil en la primera fecha doble de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

El DT Reynoso dio a conocer el lunes una lista preliminar de los jugadores de la Liga 1, mientras que en los próximos días confirmará a los 'extranjeros' para el arranque de las Eliminatorias, entre los cuales será incluido el volante Pedro Aquino, que es uno de los jugadores claves en la bicolor.

El jugador del Santos Laguna de México se pronunció sobre la principal fortaleza de la Selección Peruana. "La fortaleza del equipo es que todos somos una familia. Creo que todos queremos el mismo objetivo. Creo yo que el equipo, si se pone a jugar, piensa que podemos competir a cualquier equipo. Esa es la fortaleza de Perú, la unión que tenemos", señaló.

A su vez, sabe que todo los partidos serán vitales en la lucha por la clasificación. "Ahora sí no hay margen de error. Lo que los pequeños detalles nos costaron en los partidos amistosos, eso ya no tiene que pasar en las Eliminatorias. Así que hoy en día sí, estar concentrado 100% en lo que vamos a hacer dentro del campo y al equipo que vamos a enfrentar para que no tengamos esos errores", agregó a Depor.

Paraguay en la mira de Aquino

"Paraguay siempre es complicado allá", fue lo primero que Aquino dijo sobre el nivel de la Selección de Paraguay que será el primer rival de Perú en las Eliminatorias.

Sobre la localía de Paraguay, que decidió jugar en Ciudad del Este en lugar de Asunción, sostuvo: "Recién eso me entero. No estuve viendo el tema ese pero, como te digo, va a ser complicado. Espero que podamos sacar un buen resultado allá. Yo creo que tenemos que preocuparnos por nosotros y demostrar lo que hemos venido trabajando con Reynoso", puntualizó.

Aquino ha disputado los amistosos ante Paraguay, México, Alemania, Marruecos, Corea del Sur y Japón, ya con el DT Reynoso en el banquillo de la bicolor.

Perú será visita ante el combinado guaraní el 7 de septiembre, mientras ante Brasil será local el día 12 en el Estadio Nacional de Lima.

