Vinicius Junior: ¿qué se sabe de su lesión que lo marginaría del Perú vs Brasil?

Vinicius Junior está a un paso de ser una nueva baja en la Selección de Brasil de cara a las dos primeras fechas de las Eliminatorias al Mundial 2026. El delantero de Real Madrid se lesionó el viernes en el choque ante el Celta en Vigo y se perdería los duelos ante Bolivia y Perú.

La prensa española informó que este lunes será un día clave para confirmar la ausencia de Vinicius. El diario AS señaló que será sometido a una resonancia, aunque toda indica que la lesión sería una rotura en el posterior del muslo derecho que lo alejaría cuatro o cinco semanas de las canchas.

"Es decir, en las próximas horas se conocerá con certeza qué es lo que tiene. ¿Por qué se ha esperado hasta hoy? Para que se redujese la inflamación inicial, algo que permitirá a la resonancia detectar con mayor exactitud la profundidad del desgarro", señala la publicación.

El delantero de 23 años ha sufrido pocas lesiones en su carrera. Incluso, según el medio español, decidió continuar en el choque ante Celta pese al "pinchazo", pero el cuerpo médico de Real Madrid decidió su salida para correr más riesgos y evaluar la gravedad de la dolencia.

Se espera que este lunes el cuadro merengue brinde más detalles de la lesión de 'Vini'.

Brasil suma bajas

El pentacampeón ha sufrido una serie de bajas de cara a la primera fecha doble de las Eliminatorias. En principio fue el central de Real Madrid Éder Militao, que sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

Posteriormente, se dio a conocer que Neymar también se sumó a la lista de bajas por una problemas musculares. El entrenador de Al Hilal, Jorge Jesus, no se explicaba por qué lo llamaron desde la 'Canarinha'.

"Neymar sufre una lesión muscular y no entiendo por qué está convocado con su selección. Esto puede traer problemas al Al-Hilal, porque estará en un período de rehabilitación, no puede jugar y no sé exactamente cuándo lo hará", dijo Jesus en una rueda de prensa.

Recordemos que Brasil jugará de local ante Bolivia el 7 de septiembre por la primera jornada de las Eliminatorias. Mientras que ante Perú el choque será el día 12 en el Estadio Nacional de Lima.

